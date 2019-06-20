iPhone Cihazın Batarayası Ne Zaman Değişmeli?

iPhone kullanıcılarını geçen sene en çok meşgul eden konulardan birisi” telefonum yavaşladı” oldu. Çünkü pil performansını arttırmak için Apple uzaktan müdahale ederek telefonları kötü bir duruma soktu. Sonra ortaya çıktı ve pil kampanyaları başladı. Peki siz bataryanızı ne zaman değiştirmelisiniz? iPhonelar batarya ömürlerini ne zaman bitiriyor? iPhone batarayaya ne zaman zarar veriyor. İşte Apple tarafından açıklanan veriler.

Batarya ne zaman değişmeli?

Android telefon üreticilerinden bazıları buna 1000 diyor ama Apple 500 olarak açıklamış. Yani eğer telefonunuzu 500 kere tam şarj ettiyseniz bataryanın ömrü %15 düşüyor. Yani ne kadar şarj ederseniz edin batarya %85’ten yukarı çıkmıyor. Yazılımsal olarak %100 gösterse dahi durum değişmiyor.

Bazı üreticiler ömür döngüsü için %100 şarj etmek değil de %100 şarjı bitirmek olarak açıklama yapıyor. Bu yüzden daha sağlıklı pil için kesinlikle telefonun kapanmasına izin vermeyin yorumları yapılıyor.

Pilimin sağlığını nasıl öğrenirim?

Eğer telefonunuz çok eski değilse ve iOS 11 ve üzeri yüklüyse Pil Sağlığı uygulamasından veri alabilirsiniz. Burada pilinizin maksimum yüzde kaç kapasitede çalışıyor görmek mümkün.

Pilinizin %85’in altına düştüğünü biliyor ya da hissediyorsanız pilinizi değiştirmelisiniz. Bunun için 500 tam şarj yapıp yapmadığınıza karar verebilirsiniz.