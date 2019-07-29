Batarya Neden Şişer?

Telefonların en önemli problemlerinden birisi hala bataryalar mı? Şarjı çabuk bitiyor, bu batarya ölmüş, sürekli şarj etmek gibi problemlerle sık sık karşılaşıyoruz. Bir de daha ciddi problemler de yaşanabiliyor. Telefonun bataryası şişiyor.

Telefonun bataryası neden şişer?

Sonunda patlayıp insanları bile yaralayabilen batarya şişmelerinin çok önemli sebebi var. İşin teknik açıklaması şu şekilde;

Bataryanın içinde katot + ve anot – denilen iki madde bulunuyor Bu maddeleri birbirinden ayırmak içinde basit bir şekilde seperatör denilen bir malzeme kullanılıyor. Bataraya küçüldükçe seperatör daha da inceliyor. İnceldikçe mukavameti azalıyor ve daha hızlı zarar görüyor. Sonunda deliniyor ve sızdırıyor. + ve – birbirine karışıp kısa devre oluyor. Bu da kısa zaman içinde bataryanın şişmesine ve sonunda patlamaya kadar gidebiliyor.

İşin basitçe teknik anlatımı bu şekilde peki seperatörün zayıflayıp tahrip olmasına ne neden oluyor? Önemli olan ve kullanıcıyı ilgilendiren bu. İşte bataryanın şişmesinin sebepleri ve bu sebepleri iyice okursanız şişmesine bir nebze engel olabilirsiniz.

Telefonun çok uzun süre şarj edilmesi ve ısınması. (Burada anlatılmak istenen telefonun bir türlü tam şarja ulaşamamasıdır. Çünkü telefon tam şarja ulaştığı zaman zaten şarj olmayı keser. Yani diyor ki, şarj olurken oyun oynarsanız batarya zarar görür.)

Şarj sırasında yaşanan elektrik kesintileri. Sık sık yaşanan voltaş düşüklüğü. Kablonun hasarlı olması ya da şarj yuvasının bozuk olması.

Kalitesiz şarj aletleri bataryaya zarar verir.

Çok ısınmış cihazın kullanılmaya devam edilmesi.

Çok soğuk ya da çok sıcak ortamlarda telefonu şarj etmek. (Li-ion piller için şarj sıcaklığı aralığı 0 – 45 derece arasıdır. Ama önerilen şarj ortamı sıcaklığı 10 – 30 derece arasıdır. Piliniz hala çok sıcaksa şarj etmeye başlamayın. Soğumasını bekleyin)

Hızlı şarj desteği olmadığı halde hızlı şarj aleti kullanmak. ( aslında bu küçük bir uyarı çünkü hızlı şarj desteği olmayan telefonlar ana karttan zaten bu şarjın geçmesine izin vermiyor ama muhtemelen bu işlem bataryayı da yoruyor.)

Bilgisayar ya da araç şarj aletlerinin kullanılması.

Yukarıdaki maddeler bataryaya zarar verir. Seperatörün bozulmasına neden olur. Bu da sonunda şişmeye sebebiyet verecektir.