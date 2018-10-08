Taksitli Telefon Almanın Bir Başka Yolu

MediaMarkt’tan son zamanlara damga vuran bir kampanya geldi. Taksitli telefon almak için harika bir fırsat. Bildiğiniz üzere yeni kanun düzenlemeleriyle birlikte ülkemizde telefon bilgisayar gibi ürünlerin taksitleri kaldırıldı. Bir çok üründe taksit sayısı düşürülüdü. Ama taksitli telefon almak için imkanlar bitmedi. Yeni yeni yöntemler türedi. O yöntemlerden birisini de DenizBank ortaklığıyla MediaMarkt sunuyor. İşte detaylar,

Taksitli telefon nasıl alınır?

Kampanya Ekim ayı boyunca geçerli oluyor.

https://www.mediamarkt.com.tr/tr/shop/taksitli-telefon.html bağlantısına gidin.

Formu doldurun.

Başvurunuzu yapın.

Başvuru onayınızdan sonra alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Bir kaç küçük detay vermek gerekiyor. Pazartesi – Perşembe arasında MediaMarkt’ın seçtiği cep telefonlarında Cuma – Pazar arası da bütün cep telefonlarında 6 ay taksit vade farksız alabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için zaman sınırını göz önünde bulundurun ve bankadan da olumlu yanıt alın.

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