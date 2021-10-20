Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, çevrimiçi saldırıların sayısı da artıyor. Her gün çok sayıda siber tehdit meydana geliyor ve bu tür durumlarla karşılaşmamak için güvenlik önlemlerinin artırılması gerekiyor. Bu yollardan biri, istemciler ve sunucular arasında paylaşılan bilgileri şifrelemek için web sitelerine SSL sertifikası sağlamak.

Bir işletmeniz varsa ve müşterileriniz kendilerini güvende hissetmiyorsa, SSL sertifikası müşterilerinizi korumak için güvenlik görevi görüyor. Özellikle çevrimiçi mağazanız varsa, SSL sertifikasının harikalar yarattığını söyleyebiliriz. Böylece müşterileriniz siteniz üzerinden işlem yaparken stres yaşamıyorlar. Ayrıca, SSL sertifikası sitenizin sıralamasının daha iyi olmasını sağlıyor.

Günümüzde bir web sitesi ya da blogu olan herkesin SSL’ye ihtiyacı var. SSL sertifikası kullanmanın üç temel faydası:

Arama motorlarında daha iyi sıralama sağlıyor.

Verileri koruyor.

Verileri doğruluyor.

Siz de siber güvenliğinizi riske atmayın ve aşağıdaki güvenilir hizmet sağlayıcılardan birini kullanarak en uygun fiyatlarla doğru bir güvenlik ürününe yatırım yapın!

En iyi ama en ucuz SSL sertifikası arıyorsanız en güvenilir isim kesinlikle SSL2BUY.

SSL2BUY ile yılda 8 Dolar karşılığında Temel SSL sertifikası, 34 Dolar karşılığında Wildcard sertifikası ve 33 Dolar karşılığında ise Multi-domain SSL certificate satın alabilirsiniz. Ayrıca, ürün kurulumuyla ilgili ortaya çıkabilecek müşteri sorularını sıralamak için 7×24 müşteri desteği sunarlar.

GlobalSign

Global Sign, 1996 yılında Belçika’da kuruldu ve 2007’de Japonya’da GMO Group tarafından satın alındı. GlobalSign aslında HTTPS sitelerinde iptal denetimini iyileştirmek için CDN uygulayan ilk sertifikasyon kuruluşudur. GlobalSign, herkesin kendisine en uygun olanı bulabilmesi için uygun fiyatlarla çeşitli SSL sertifikaları sunuyor.

GlobalSign hizmetinin SSL sertifikalarıyla ilgili temel özellikleri:

Müşteri desteği

Güvenlik özellikleri

Kolay başvuru

Kısa onay süresi

Comodo

Comodo, küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere her tür işletmeyi güvence altına almak için çok etkilidir. SSL hizmet sağlayıcı liderleri arasındadır.

Comoda’nın amacı, müşteri işlemlerini güvence altına almaktır. Comodo SSL, neredeyse tüm tarayıcılar tarafından güvenilen standart 125/256 bit şifreleme sağlıyor.

Digicert

Digicert, çevrimiçi dünyada çok önemli bir isimdir. Microsoft, Yahoo, Facebook, Wikipedia, NASA ve Amazon gibi çok uluslu şirketler tarafından kullanılıyor.

Ayrıca çok uygun fiyatlarla 2048 bit SSL sertifikaları sunuyor. Örneğin, Wildcard SSL sertifikalarının maliyeti 535 dolardan az. Ancak daha ucuz bir sertifika arıyorsanız, yılda sadece 157 dolara bir planları daha mevcut.

GeoTrust

GeoTrust, genellikle kullanıcı güvenliğiyle ilgili her şeye odaklanan Symantec’in aksine, öncelikle doğrudan ve belirli SSL hizmetleri sağlamaya odaklanan popüler bir SSL sertifikası düzenleyicisidir.

GeoTrust, internetteki her tür çevrimiçi kuruluş ve işletme için çok çeşitli SSL sertifikası sunuyor ve fiyatları uygun.

Entrust Datacard

Entrust Datacard SSL sertifikası, 256 bit şifrelemeyi destekliyor ve çoğu tarayıcıyla uyumlu. Bu sertifikalar, yeni bir web sitesi konumu ve sitenizi bilgisayar korsanlarından koruyan bir performans izleme hizmeti ile birlikte geliyor.

IdenTrust

IdenTrust, uygun fiyatlarla güvenli SSL sertifikaları sağlamasıyla tanınıyor. Eskiden Digital Signature Trust olarak bilinen bu şirket finans departmanlarına, e-ticaret sitelerine ve daha birçok şirkete yüksek kaliteli dijital kimlik hizmetleri sunuyor.

GoDaddy

GoDaddy, genellikle web barındırma hizmeti olarak biliniyor. Ancak hizmetlerinden biri de, SSL sertifikası vermek. Tıpkı RapidSSL gibi, çeşitli sertifikalar sunuyor ve fiyatları yıllık 48,99 dolardan başlıyor.

Network Solutions

Network Solutions, 1974 yılında David Green tarafından kuruldu. Küçük, orta ve büyük ölçekli çevrimiçi işletmeler için yıllık 59,99 Dolar karşılığında çok çeşitli SSL sertifikaları sunuyor.

Sonuç

Özetlemek gerekirse, yukarıda bahsedilen güvenilir SSL sağlayıcılarının, ısmarlama iş web sitesi ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan mükemmel siber güvenlik ürününü bulmanıza yardımcı olacağını umuyoruz. Konu hakkında yorumlarınız var mı? Aşağıdaki yorum kutusunda bize bildirin!