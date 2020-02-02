Teknoloji Hastaları İçin Marketler Zincirinden Ürünler

A101, Bim, Şok gibi büyük marketler zincirinde zaman zaman teknolojik ürünler satışa çıkıyor. Ücret olarak daha uygun olan bu ürünleri bu hafta için sizlerle paylaşıyoruz. Kaçırmamanız dileğiyle.

Şok akıllı saat son gün salı

Şok marketler zincirinde akıllı saat uygun fiyata satılıyor. Son gün salı olarak ilanlara düşmüş. Çevrenizdeki Şok mağazalarına uğrayabilir stok sorabilirsiniz. Bir çok yerde bu tür ürünler oldukça popüler olduğundan bulamayabilirsiniz ama bir kaç mağaza dolaşmayı unutmayın. İşte saat;

A101 Nokia 5 Pro cep telefonu

A101’de bu perşembe Nokia’nın cep telefonu 5 Pro satılacak. Uygun fiyattan satışa çıkan telefon stoklarla sınırlı şekilde sunuluyor. Bu yüzden bir kaç markete uğramayı unutmayın. A101 çok yaygın olduğundan bulunduğunuz yerde nüfus oranına göre birden fazla A101 olabilir. Kontrol edin. İşte ürün…

Bim’de iki ürün birden

Bim mağazalarında ise Cuma günü satışa çıkmak suretiyle iki önemli marka birden karşımıza geldi. Kulaklık oldukça pahalı ama piyasaya göre biraz tasarruf edebilirsiniz. Onun dışında taşınabilir şarj aleti de oldukça uygun. İşte ürünler;

Başka ürünlerle diğer yazılarımızda karşınızda olacağız.