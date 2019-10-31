iPad İçin Whatsapp Geliyor

Bildiğiniz gibi Whatsapp, sadece sim kartla ve telefon numarasıyla doğrulama yapılabildiği zaman çalışıyor. Bir çok tablette sim kart olmadığı için tabletlerde Whatsapp kullanmak için 3. parti uygulamalara yönelmeniz gerekiyor. Lakin Whatsapp bu tür hesapları hemen engelliyor. Buralarda kullandığınız telefon numaraları da heba oluyor. Artık bunlara gerek kalmayacak çünkü iPad için Whatsapp geliştirme aşamasında.

Diğer tabletlere de yolda

İlk olarak iPad üzerinde yayınlanacak olan Whatsapp’ın yeni sürümü aynı hesabı farklı cihazlarda kullanma imkanı verecek. Yani tabletiniz için ayrı bir hesap açmanız gerekmeyecek. Telefondaki Whatsapp’ınızı tabletinize de eklemeniz mümkün olacak. Yeni güncelleme ilk olarak iOS tarafında denenecek ve daha sonra Android tabletler için de yayınlanacak.

Bunu sadece tablet olarak düşünmemek lazım. Bu özellik geldiği zaman ikinci bir telefonunuz varsa orada da bir Whatsapp hesabını kullanabileceksiniz anlamına geliyor.

Şimdilik bir kaç sıkıntı çözülmeye çalışılıyor. Örneğin güvenlik ve uçtan uca şifreleme. Başka bir telefon aynı hesaba ve aynı mesaja erişebildiği için bu uçtan uca şifreleme nasıl çalışır şimdilik bilinmiyor. Bunun yanında Whatsapp’ın uçtan uca şifreleme özelliğinin çalışıp çalışmadığı da muamma. Zira Whatsapp geçen günlerde İsrailli bir yazılım şirketine dava açtı. Dava konusu ise Whatsapp kullanıcılarının mesajlarına hacklemek yoluyla ulaşmak.