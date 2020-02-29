Bilgisayarı Hızlıca Kapatma Kısayolu Oluşturma

Bilgisayarınızı kapatmak için izlemeniz gereken yol: Başlat – Kapatma Simgesi – Kapat Satırı şeklindedir. Peki bu yöntemden başka bilgisayarınızı daha hızlı bir şekilde kapatmak ister misiniz? Bunun için kısayolla bilgisayarınızı nasıl kapatırsınız nasıl yeniden başlatır ya da nasıl oturumu kapatırsınız gibi konuların kısayollarını göstereceğiz.

Bilgisayarı kapatmak için kısa yol oluşturma

Masüstüne sağ tıklayın Yeni satırına gelin Kısayolu seçin. Açılan pencereye Shutdown.exe /s /t 00 yazın. İleri deyip kapatma ile ilgili bir isim verin. Örneğin KAPAT Kısayolumuz hazır. Bu simgeye çift tıkladığınız zaman bilgisayarınız doğrudan kapanacaktır.

KIsayol oluşturmayı artık biliyorsak bilgisayarda hızlıca yapabileceğimiz işlemlerin yolunu öğrenelim.

Bilgisayarı yeniden başlatmak için oluşturacağınız kısayola Shutdown.exe /r /t 00 yazmalısınız. Değişik olan tek şey r harfidir.

Bilgisayarınızı uyku moduna almak için kısayol oluştururken yazmanız gereken rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0 şeklindedir. Buna çift tıkladığınız zaman bilgisayarınız uyku moduna geçecektir.

Peki oturumu kapatmak için ne yapmalısınız? Buna ayrıca bilgisayarı kilitlemekde denilebilir. Oturumunuzu kapatacak ve sizden tekrar şifre istenecektir. Elbette şifre kullanıyorsanız. İşte kısayola yazacağınız yol Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation şeklindedir.

Bu kısayollar hayatınızı oldukça kolaylaştırabilir.