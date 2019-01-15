İthalatçı Garantisi Mi Distribütör Garantisi Mi?

Özellikle telefon alırsak dikkat ettiğimiz bir husus olan garantiler günümüzde oldukça ilginç bir hal aldı. Aynı marka ve model telefonu aynı internet sitesinde farklı fiyatlarda nasıl görüyoruz? Bunun en önemli sebebi garanti koşulu. Kısa bir açıklama yapalım sonra başlayalım;

Ülkemize telefon sokan herkes ithalatçıdır. Burası kesin. O zaman garantilerin hepsi ithalatçı garantisi mi oluyor? Hayır. İthal eden şirket telefonla birlikte ayrıca garanti de satın alıyor. Bunu aldığı zaman telefon daha pahalıya mal oluyor. Bunu almazsa telefon garantisiz oluyor. Ama ithalatçı şirket garantisiz telefon satamaz. Bunun için de ülkemizde ya garantiyi kendisi veriyor ya da KVK , GENPA gibi şirketlerle anlaşıyor.

İlk koşulda garanti distribütör garantisi oluyor. Yani garanti satın alındığı için telefon üreticisine ait. Onun gösterdiği yerlerde kendi iyi şartlarında garanti sağlanıyor.

İkinci koşulda garanti ithalatçıya ait oluyor. Bu telefonlar ucuz oluyor.

İki telefon arasında 500 liraya kadar fark çıkabiliyor. Bunun en önemli sebebi garanti koşullarının ucuzlaması. Ucuzlayan garanti elbette şartları kötüleştiriyor. Örneğin bir Samsung Türkiye garantisiyle İthalatçı firma garantisi kesinlikle bir olmaz. Samsung’da telefonu KVK’ya tamir ettirebilir ama ithalatçı merdiven altında da tamir ettirebilir.

Bunları düşünerek aradaki 500 TL’ye varan farkı ödeyip ödemeyeceğinize karar verin. Sizlere dehşet verecek bir örnek verelim. LG Türkiye garantili telefon ciddi bir arıza gösterdiğinde ve de çalışmadığında ya da tamir edilemediğinde LG Türkiye basit bir şekilde telefonu bir üst modelle değiştirir. Lakin itahalatçı garantili telefonda %90 ihtimalle bu işlem gerçekleşmeyeceği gibi mahkeme kararıyla çok uğraşarak paranızı geri alabilirsiniz.