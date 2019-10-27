Chrome Ram Kullanımını Azalt Tab Suspender

Chrome, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından birisi ama bazı sorunları var. Özellikle en çok şikayet edilen sorunlarından birisi çok fazla ram kullanılması. Chrome özellikle çok sekmeli çalışanlar için sıkıntı olabiliyor. Peki bunu nasıl engellersiniz ya da ram kullanımını biraz olsa da azaltıp bilgisayarı rahatlatabilirsiniz. Bu yazıda sizlere bir uzantıdan bahsedeceğiz.

Tab Suspender

Buradan indirebileceğiniz uzantı Chrome’a eklendiği zaman ram kullanımını kontrol altında tutmanıza olanak tanıyacak. Uzantının mantığı şu şekilde çalışıyor. Chrome üzerinde bir sürü sekme açmış olabilirsiniz. Hatta zaman içinde bazılarını kullanmasanızda kapatmamış olabilirsiniz. Bu uzantı kullanılmayan sekmeleri pasif hale getirebiliyor ya da kapatıyor.

Tab Susupender’ın özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Zaman sınırı koyarak belirlediğiniz sekmeleri pasif hale getirme

Aynı şekilde sekmeleri kapatma

Belirlenen sekme sayısı geçildiğinde kullanılmayanları kapatma

Bu özellikler sayesinde ram kullanımını azaltmak mümkün.

Örnekle açıklayalım; bir kaç sekme açtınız ve yaptığınız ayara göre 5 dakika kullanılmayan sekmeleri pasif et seçeneğini seçtiniz. Eğer açtığınız sekmeler içinde 5 dakika kullanmadığınız bir sekme olursa sekme pasif hale getirilir ve artık ram tüketmez. Ayrıca aynı süre dolduktan sonra kapatma seçeneği de mevcut.

Dikkat etmeniz gereken bir husus, eğer online bir dosya ile çalışıyorsanız o sekme için yaptığınız ayarları göz ardı edin yani o sekmeyi tap suspender uzantısında beyaz listeye ekleyin ki yaptığınız ayarlar o sekme için geçerli olmasın yoksa veri kaybı yaşayabilirsiniz.