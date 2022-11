Disney Plus Türkiye Fiyatı [2022] – Disney Plus Üyelik Rehberi

Haziran ayında Türkiye pazarına giriş yapan dijital yayın platformu Disney Plus, beğenilen birçok yerli ve yabancı yapımı kullanıcılara sunuyor. Abonelik modeliyle hizmet veren platformun üyeliği ile ilgili en çok merak edilen konuları, Disney Plus özelliklerini ve Disney Plus Türkiye fiyatını içeriğimizde derledik.

Disney Plus nedir? Disney Plus içerikleri nelerdir?

Walt Disney Company isimli Amerikan şirketinin bir kuruluşu olan Disney Plus, dizi, film, belgesel gibi yerli ve yabancı yapımların yer aldığı bir dijital platform. Son verilere göre dünya çapında 137.7 milyon aboneye sahip olan platform, 14 Haziran 2022 tarihinde ülkemizde de hizmet vermeye başladı. Disney’e ait özel yapımların yayınlandığı dijital akış platformu, ülkemizde de hem bu alana rekabet getirmesi nedeniyle hem de kaliteli yapımları izleme imkanı sunması nedeniyle kullanıcıların beğenisini topluyor.

Disney Plus yapımları nelerdir bakıldığında platformun National Geographic, Star Wars, Marvel, Pixar ve Disney yapımları öne çıkıyor. Disney Plus Türkiye yapımları olarak baktığımızda ise Kaçış, Gri, Avcı, Dünyayla Benim aramda gibi dizileri ve Kral Şakir: Geri Dönüşüm ve Recep İvedik 7 yapımları öne çıkıyor. Disney Plus Türk dizileri arasında ilk yayınlanan dizi ise gerilim ve drama türündeki Kaçış dizisi oldu. Diğer dizi ve filmlerden bazıları yayın sürecine girmişken, bazılarınınsa çekimleri henüz sürüyor.

Disney Plus Türkiye fiyatı ve abonelik ücretleri – 2022

Disney Plus abonelik modeliyle hizmet veren bir yayın platformu. Dolayısıyla platformda yer alan içerikleri izleyebilmek için ücretli üyelik oluşturmanız gerekiyor. Disney Plus Türkiye nasıl üye olunur ve üyelikle ilgili ayarlar hakkında içeriğimizin devamında sizlere rehberlik edeceğiz.

Disney Plus Türkiye fiyatı konusunda kullanıcıların merak ettiği birçok konu var. Bunlardan en popüleri de “Disney Plus üyeliği kaç kişilik?” sorusu. YouTube ve NetFlix’ten aşina olduğumuz öğrenci aboneliği, aile paketi gibi farklı üyelik paketleri Disney+’ta bulunmuyor. Platformda standart üyelik ile telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon olmak üzere 4 farklı ekrandan aynı anda içerikleri izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Disney Plus Türkiye üyeleri hesaplarından 7 farklı profil oluşturabiliyor. Bu da Disney+ üyeliğinizi 7 kişiye kadar kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Disney Plus aboneliği aylık ve yıllık olarak 2 seçenekle satın alınabiliyor. Dolayısıyla Disney Plus Türkiye fiyatı konusunda 2 farklı fiyat mevcut. Disney Plus aylık ücreti 34.99 TL iken Disney Plus yıllık ücreti 349.90 TL olarak belirlenmiş. Disney+ yıllık abonelik satın aldığınızda, aylık fiyata göre %15 indirimli satın almış oluyorsunuz. Farklı bir hesapla Disney Plus 1 yıllık üyeliğinde 10 aylık fiyat ödemesi yapıyor, 2 ay ücretsiz kullanıyorsunuz.

Disney Plus Türkiye fiyatı (aylık) 34.99 TL Disney Plus Türkiye fiyatı (yılık) 349.99 TL

Disney Plus üyeliği nasıl açılır?

Disney Plus’a kayıt olmak ve abonelik satın almak için https://www.disneyplus.com/tr-tr adresi üzerinden Disney Plus Türkiye internet sitesine girin. Anasayfada direkt olarak Disney Plus yeni üyelik ekranı açılacaktır. Bu ekranda yer alan kutucuğa e-posta adresinizi girin ve Devam Et butonuna tıklayın.

Karşınıza Disney+ gizlilik politikasının ve reklam tercihlerinin yer aldığı ekran çıkacaktır. Bu ekranda platformla ilgili haber ve yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız resimde gördüğünüz mavi tik işareti olan kutucuğu işaretleyin. İstemiyorsanız boş bırakabilirsiniz. Ardından Devam Et butonuna tıklayın.

Bu aşamada Disney+ üyelik sözleşmesinin yer aldığı ekran açılacaktır. Ekranı aşağıya doğru kaydırarak sözleşme metninin tamamını okuyabilirsiniz. Sonrasında Kabul et ve Devam et butonuna tıklayarak sonraki aşamaya geçin.

Disney+ Türkiye kayıt olmanın üçüncü aşamasında parolanızı belirleyeceğiniz sayfa açılacaktır. En az 6 karakterli, harf ve sayılardan oluşan bir parola girdikten sonra Devam Et butonuna tıklayın.

Bu aşamada üyelik tipini seçeceğiniz ve kart bilgilerini gireceğiniz sayfa açılacaktır. Disney Plus Türkiye fiyatı aylık ve yıllık olarak bu ekranda belirtilmektedir. Satın almak istediğiniz üyeliğin üzerine tıklayıp ödeme bilgilerinizi girdikten sonra Kabul Et ve Devam Et butonuna tıklayın. Ödeme bilgilerinizle ilgili bir yanlışlık olmaması durumunda üyeliğiniz aktif edilecektir. Disney+’ta bulunan onlarca yapım arasından dilediğinizi keyifle izlemeye başlayabilirsiniz.

Disney Plus Türkiye üyeliği hakkında sık sorulan sorular

Disney Plus üyelik çeşitleri, Disney Plus Türkiye fiyatı ve platforma nasıl üye olunacağı ile ilgili detaylı bilgilerin ardından sizlerden gelen sorulara yanıt verdik. İçeriğimizde cevabını bulamadığınız bir sorunuz olursa yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Disney Plus üyelik paketleri neler?

Disney Plus’ta tek tip abonelik modeli bulunmaktadır. Kullanıcılar üye olduktan sonra tüm içeriklere erişebilir. Disney Plus abonelik ücretleri aylık ve yıllık olarak hesaplanmaktadır. Disney Plus Türkiye fiyatı aylık 39.99 TL, yıllık abonelik ücreti ise 349.99 TL’dir.

Disney Plus deneme üyeliği var mı?

Disney Plus’ta herhangi bir deneme üyeliği bulunmuyor. İçeriklerden yararlanmak için en az 1 aylık üyelik satın almanız gerekiyor.

Disney Plus öğrenci üyeliği var mı?

Disney Plus’ta öğrenci üyeliği ve aile paketi gibi üyelik tipleri bulunmamaktadır. Disney Plus Türkiye üyeliğinde tek tip üyelik ve standart fiyatlandırma uygulanmaktadır.

Disney Plus kaç kişilik?

Disney Plus üyeliğini kaç kişi kullanabilir konusunda platform oldukça esnek davranıyor. Platformda yer alan içerikleri TV, tablet, telefon ve bilgisayar olmak üzere aynı anda 4 cihazdan açabilirsiniz. Aynı zamanda Disney Plus üyeliğinizde 7 farklı profil oluşturabilirsiniz.

Disney Plus’ta indirme var mı?

Ziyaretçilerimizden en çok gelen sorulardan biri de “Disney Plus internetsiz izlenebiliyor mu?” ya da “Disney Plus içerikleri indirilebiliyor mu?” sorusu. Evet, Disney içerikleri daha sonra izlenmek üzere indirilebiliyor. Disney Plus indirme sınırı ise aynı yapımı 10 farklı cihaza indirmek üzerine. Hesabınıza 30 gün boyunca giriş yapmadığınız durumda da indirdiğiniz içerikler silinebiliyor.