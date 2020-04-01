Son zamanlarda Koronavirüs korkusundan ve hükümetlerin evden çıkmayın uyarılarından ötürü insanlar evlerine yiyecek stokluyor. Ülkemizde de okullar iptal edildi ve toplu şekilde yapılan her şey ertelendi. Bunun nedeni virüsün insandan insana geçmesi bunun da temasla olması. Bu nedenle insanların bir araya toplanması istenmiyor.

İnsanların evlerinde yiyecek stoklaması, virüsün en önemli düşmanının alkollü temizleyiciler olması gibi sebeplerden fiyatların biraz yükseldiğini söylemek mümkün. Herkes kolonyağ aradığı için bulunamıyor ve stoklayanlarda artık 3 ya da 4 katı fiyatına satıyor. Aynı durum maske ve eldivenler için de geçerli. Makarna fiyatlarının yükselmesi de aynı sebepten ötürü. Bunlar haksız fiyat artışları ve bunun önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı HFA Bildirim uygulamasıyla durumun önüne geçmeye çalışıyor.

HFA Bildirim

Haksız Fiyat Artışı uygulaması hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor. HFA uygulaması bir satıcının astronomik şekilde fiyat artışlarını bildirmeniz için geliştirildi. Örneğin bir markette makarna kalmadığı için 2,5₺ olan makarnayı 10₺’ye sattıklarında HFA uygulamasını kullanarak bildirim yapabilirsiniz.

HFA uygulaması iOS için buradan Android için buradan indirilebilir.

Haksız Fiyat Artışı Şikayeti Yapmak

Uygulamayı indirdikten sonra kayıt olma ekranı karşınıza geliyor. Burada gerekli bilgileri girin.

Kayıt olduktan sonra şikayet edebileceğiniz kısma geleceksiniz. Burada satıcı fiyat ve sizinle alakalı bilgileri giriniz. Şİkayete kendi açıklamanızı ve bir de fotoğraf ekleyebilirsiniz. Örneğin fiyat etiketinin görselini ekleyebilirsiniz.

Şikayet gönder dedikten sonra şikayetiniz gönderiliyor. Bu işlem doğrudan 175’i arayarak da yapılabilir.