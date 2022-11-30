Akü Satın Alma Rehberi – En İyi Akü Markaları [2022]

Yeni bir araba aküsüne mi ihtiyacınız var? Endişe etmeyin! Akünün kullanım amacı, akü satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ve en iyi akü markalarını bu detaylı rehberimizde sizler için derledik.

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Akü nedir ve ne işe yarar?

Akü, otomobillerin çalışma işlevlerini destekleyen, ince ayarlı ve entegre bir sistemin parçasıdır. Akünün çalışma mantığı ise elektrik enerjisinin kimyasal enerji olarak depolanması ve ihtiyaç durumunda tekrar elektrik enerjisi olarak sisteme verilmesidir. Akülerin, arabanın çalışması için 5 temel işlevi vardır. Akünün işlevlerini liste halinde inceleyelim;

Arabanın güç deposudur : Bir otomobil aküsü, aracın güç bankasıdır. Genellikle dikdörtgen bir kutu şeklinde bir tasarıma sahip olan akü, arabanın motoru çalıştırması ve şarjı sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu gücün deposudur.

: Bir otomobil aküsü, aracın güç bankasıdır. Genellikle dikdörtgen bir kutu şeklinde bir tasarıma sahip olan akü, arabanın motoru çalıştırması ve şarjı sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu gücün deposudur. Motoru çalıştırmak için enerji sağlar : Aküler, arabanın motorunu çalıştırmak için gerekli enerjiyi sağlar. Asit ve plaka malzemeleri, pozitif ve negatif yükler oluşturmak için belirli bir sırayla etkileşime girer. Bu bileşenler, arabanızı çalıştırmak için aküden çıkan elektronlar veya elektrik üreten kimyasal bir reaksiyon oluşturur.

: Aküler, arabanın motorunu çalıştırmak için gerekli enerjiyi sağlar. Asit ve plaka malzemeleri, pozitif ve negatif yükler oluşturmak için belirli bir sırayla etkileşime girer. Bu bileşenler, arabanızı çalıştırmak için aküden çıkan elektronlar veya elektrik üreten kimyasal bir reaksiyon oluşturur. Ateşleme sistemine elektrik verir : İster bir anahtar yardımıyla, isterse bir düğmeye basarak arabanın kontağı açıldığında aküye ateşleme sisteminin çalışması için bir sinyal gönderilir. Temel olarak sürecin bu bölümünde akünün görevi, güçlü, kısa bir güç patlaması yaymaktır. Bobin daha sonra marş motorunu çalıştırmak, bir distribütör aracılığıyla bujilere ulaşmak ve yanma odalarındaki yakıtı ateşlemek için gerekli yüksek voltajı üretir.

: İster bir anahtar yardımıyla, isterse bir düğmeye basarak arabanın kontağı açıldığında aküye ateşleme sisteminin çalışması için bir sinyal gönderilir. Temel olarak sürecin bu bölümünde akünün görevi, güçlü, kısa bir güç patlaması yaymaktır. Bobin daha sonra marş motorunu çalıştırmak, bir distribütör aracılığıyla bujilere ulaşmak ve yanma odalarındaki yakıtı ateşlemek için gerekli yüksek voltajı üretir. Alternatör ile birlikte çalışır : Alternatör bir jeneratördür. Akü, marş motoruna ilk enerji patlamasını sağlayan unsurdur, böylece motoru çalıştırır. Sonrasında otomobil çalışmaya devam ederken alternatör, aküyü şarj ederek bitmesini engeller. Böylece bir araba aküsü, alternatör tarafından aktif olarak şarj edildiğinden, araba sürülürken genellikle bitmez.

: Alternatör bir jeneratördür. Akü, marş motoruna ilk enerji patlamasını sağlayan unsurdur, böylece motoru çalıştırır. Sonrasında otomobil çalışmaya devam ederken alternatör, aküyü şarj ederek bitmesini engeller. Böylece bir araba aküsü, alternatör tarafından aktif olarak şarj edildiğinden, araba sürülürken genellikle bitmez. Voltajı düzenlemeye yardımcı olur: Güç dalgalanmaları otomobilerin elektronik aksamlarına ciddi ölçüde zarar verir. Akü, güçteki ani artışların otomobilin dahili bilgisayarına ve ateş sistemine zarar vermesini önler. Araç genelinde kullanılan çeşitli sigorta elemanları ve devre koruma cihazlarının yanı sıra, bir otomobilin aküsü, elektrik sistemlerine giden gücün düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Akü satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

En iyi akü seçimi yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi arabanıza uygun aküyü alabilmek. Aracınıza uygun akü modelini bulmak için üreticinizin paylaştığı bilgilere bakmalısınız. Araç modelinin yanı sıra marş gücüne ve akünün boyutlarına dikkat edin. Aracınıza uygun modeli bulduktan sonra alacağınız akünün üretim tarihine bakın. Akülerin ortalama kullanım ömrü 1 yıldır, ancak düşük kalitedeki aküler 6 ay gibi bir sürede ömrünü tamamlar. Soğuk bir iklimde yaşıyorsanız CCA değeri yüksek bir akü satın almaya özen gösterin. Piyasada yer alan en iyi akü markalarını ve tanıtımlarını alt kısımda yer alan listemizde inceleyebilirsiniz.

Yüksek performans sunan en iyi akü markaları

En iyi akü markaları listemizde en iyi akü markası hangisi, en iyi kuru akü markası, dünyanın en iyi akü markaları, en iyi akü markası sıralaması gibi arama motorlarında sıkça sorulan sorulara cevap niteliğinde bir rehber hazırladık. Listede yer alan markalara ait tanıtımları ve akü çeşitlerini derledik. İşte en iyi akü markaları listesi;

Varta

En iyi akü markası hangisi sorusunu soran ziyaretçilerimizin ilk durağı Varta akü. Uzmanlar tarafından Türkiye’nin en iyi akü markaları arasında gösterilen Varta akü, 5 ila 10 yıl arasında kullanım ömrü sunuyor. Olumsuz hava koşulları için yüksek performans sunan markanın aküleri, özellikle şehir içi trafiğinde sık sık dur kalk yapan kullanıcılar için öneriliyor.

Hem ülkemizde hem tüm dünyada popüler bir marka olan Varta Akü’nün internet sitesi üzerinden motosiklet, karavan, kamyon, ticari araçlar ve otomobiller için araç tipi, üretici bilgisi, model ve üretim yılı gibi bölümleri seçip aracınıza uygun akü tipini bulabilirsiniz. Hava kirliliğini önemseyen, %20’ye varan tasarruf vadeden ve uzun ömürlü özellikleriyle Varta akü en iyi akü markaları listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Mutlu Akü

En iyi akü markaları listemizin ikinci sırasında 1955 yılından bu yana akü üretimi yapan Mutlu akü yer alıyor. 230 dönümlük arazi üzerinde yılda 6 milyon akü üretimi yapan firma, üretim hattında tüm akü çeşitlerine yer veriyor. Dolayısıyla en iyi kuru akü markaları ve en iyi jel akü markaları arasında da ismini ilk sıralara yazdırmayı başarmış durumda. Fiyatlandırma olarak piyasanın üstünde rakamlara sahip olsa da en uzun ömürlü akü hangisi diye sorulduğunda genellikle Mutlu markasına ait akü modelleri tavsiye edilir.

Bosch

En iyi akü markaları listemizde yer verdiğimiz bir diğer marka Alman merkezli teknoloji şirketi Bosch oluyor. Teknoloji alanında dünyanın en iyileri arasında yer alan Bosch, otomobil bataryası konusunda da adından söz ettirmeyi başarıyor. Standart akülere göre 2 kat daha uzun süreli kullanım ömrü ve %20’ye varan üstün performans vadeden markanın ürünleri, kullanıcı yorumlarına bakıldığında oldukça kaliteli. Özellikle Bosch S4 E ve Bosch S5 A model aküler, global pazarda en çok satılan akü modelleri arasında yer alıyor.

İnci Akü

“Türkiye’nin en değerli akü markası” sloganıyla yola çıkan İnci akü, 1984 yılından bu yana bu alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Otomobil, traktör, kamyon, kamyonet ve otobüs gibi araçlar için farklı model üretimleri bulunan firma, fiyat / performans ürünleri ile ön plana çıkıyor. Manisa’da bulunan tesisinde 1000 kişi ile birlikte üretim yapan İnci akü, ilk kez CA akımlı akü üretimi yapan firma niteliğindedir. Uygun fiyatı, pazara öncülük etmesi ve geniş ürün yelpazesiyle İnci akü, en iyi akü markaları listemizde yer alıyor.

Petlas Akü

Sektöre otomobil lastiği üreterek giriş yapan Petlas, ürettiği akülerle de en iyi akü markaları arasına girmeyi başarmış durumda. 2015 yılında piyasaya girmesi nedeniyle diğer markalara oranla daha az popüler bir marka olan Petlas, uygun fiyatlı ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Akülerini Çankırı’da yer alan üretim tesisinde, Endüstri 4.0 standartlarıyla ürettiğini belirten firma en kaliteli akü markaları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Petlas akü ürünleri zorlu yol ve hava koşullarında standart akülerden daha üstün amper ve marş gücü vadediyor. Yerli üretim olması, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle Petlas, en iyi akü markaları arasında yer alıyor.

Yiğit Akü

Üstün marş gücü ve yüksek performans odaklı üretimlere sahip olan Yiğit akü, farklı araç tiplerine yönelik farklı özelliklerde aküler geliştiriyor. Otomobil, taksi, traktör, tarım araçları, motosiklet ve kamyon gibi araçlar için çok çeşitli ürün gamına sahip olan firma olumsuz hava ve yol koşullarına karşı dayanıklı çözümler üretiyor. 1976 yılında Ankara’da kurulan Yiğit akü, 100’ü aşkın ülkeye akü ihracatı yapıyor.