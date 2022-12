Always On Display (Sürekli Açık Ekran) Nedir? Nasıl Kullanılır?

Always on Display, Türkçe sürekli açık ekran anlamına gelen, akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji ürünlerinin pil verimliliğini artıran bir özelliktir. Günümüz teknolojisinde birçok telefon modelinde ve akıllı saatte yer alan always on display nedir, nasıl kullanılır, always on display ne işe yarar, pil ve şarj ömrüne katkısı nedir gibi merak edilen konuları içeriğimizde derledik.

Always on Display nedir?

Always on Display ya da Türkçe anlamıyla her zaman açık ekran, cihazın kendisi kilitli moddayken ya da etkin değilken ekranın belirli bilgileri paylaşmasına izin veren bir özelliktir. Bir örnekle açıklamak gerekirse telefon ekranınız kapalıyken gelen bildirimleri ekran ışığını ya da telefon kilidini açmadan görüntüleyemezsiniz. Always on Display, bildirim, tarih, saat, pil durumu gibi bilgileri ekranınız kilitliyken alabilmenizi sağlayan ve daha düşük pil tüketimi sağlayan bir özelliktir.

Gün içinde arama ya da mesaj bildirimlerini, saati veya tarihi görmek için defalarca kez telefon kilidini açıyoruz. Bu da pil kaynaklarını önemli ölçüde tüketiyor. Her zaman açık ekran, siyah bir ekran üzerinde önceden belirlediğiniz araçları sürekli açık tutar. Ekranı veya kilidi açma ihtiyacı duymadan istediğiniz özellik ve bildirimleri görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak bu özellik telefonunuz cebindeyken, çantanızdayken ya da ekranı yüzüstü kapalıyken ekranı tamamen kapatır, ekranın üstü açıldığında ise yeniden aktif hale getirir.

AMOLED ekran teknolojisinin belirli pikselleri tamamen kapatma yeteneğinden yararlanarak çalışan özellik, pil tüketimini minimize ederek yalnızca ihtiyacınız olan piksellerin görüntülenmesine olanak tanır. Sürekli açık ekran özelliği genellikle akıllı telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde ve akıllı bilekliklerde bulunur. Always on Display nasıl kullanılır içeriğimizin ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.

Always on Display destekleyen telefonlar

Her zaman açık ekran özelliği akıllı telefon pazarında ilk olarak Samsung telefonlarla karşımıza çıktı. İlerleyen süreçte Android işletim sistemi kullanan birçok modele gelen özellik, Apple’a ise iPhone 14 ile birlikte geldi. İlk kullanım örnekleri 2010’lu yıllarda Nokia telefonlara kadar dayanan her zaman açık ekran, günümüzde daha gelişmiş bir teknolojiyle hemen her markanın ürünlerinde yer verdiği bir özellik.

Bir akıllı telefonda ya da akıllı saatte Always-on Display özelliğinin kullanılabilmesi için cihazın OLED ya da AMOLED ekrana sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda üreticinin de ürününde bu özelliğe yer vermesi gerekiyor. Öyle ki Apple, iPhone telefonlarının birçoğunda OLED ekran kullanmasına karşın uzun süre bu özelliğe yer vermedi. Bu konuda oldukça fazla eleştiri alan marka, iPhone 14 ailesi ile birlikte her zaman açık ekranı kullanıcılarına sundu.

Samsung , Xiaomi , Oppo , Realme , OnePlus , Asus ve Apple markaları always on display özelliği bulunan telefonlar üretiyor. AMOLED ya da OLED ekrana sahip güncel modellerin hemen hepsinde bulunan özelliğin telefonunuzda olup olmadığını öğrenmek için telefonunuzun Ayarlar menüsünü kontrol etmelisiniz. İçeriğimizin devamında yer verdiğimiz her marka için Always-on-Display aktif etme rehberini kullanabilirsiniz.

Always on Display özelliği bulunan saatler

Always on Display, akıllı telefonlar gibi akıllı saat ve bilekliklerde de oldukça işe yarar bir özellik. Bu özelliğin yer almadığı bir saatte hem saate bakabilmek hem de bildirimleri görebilmek için ekranı uyandırmak gerekir. Her zaman açık ekran özelliği aktif edildiğinde ise saatin ekranı daima açık kalır ve düşük pil tüketir. Samsung , Huawei , Apple , Honor , Amazfit , Realme ve Fitbit başlıca Always on Display kullanan saat ve bileklik markaları.

Always on Display nasıl kullanılır?

Farklı markaların Android işletim sistemine sahip telefonlarında ve iOS’ta Always on Display nasıl açılır listeledik;

Samsung telefonlarda Always on Display özelliği nasıl açılır?

Samsung, her zaman açık ekran özelliğine 2016 yılından bu yana ürettiği akıllı telefonlara yer vermektedir. Samsung Galaxy S7 ya da daha sonra çıkan OLED/AMOLED ekranlı bir telefon kullanıyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Samsung’ta Always on Display özelliğini açmak, özelleştirmek veya kapatmak için aşağıdaki adımları takip edin;

Telefonunuzun Ayarlar menüsünü açın.

menüsünü açın. Açılan ekranda Kilit ekranı seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Kilit ekranı içerisinde Always on Display seçeneği yer alacaktır. Bu seçeneğin ayarlarını değiştirerek aktif hale getirebilir ya da kapatabilirsiniz.

iPhone’da Always on Display özelliği nasıl açılır?

Apple, her zaman açık ekran özelliğine iPhone 14 ve sonraki modellerine yer vermektedir. Dolayısıyla iPhone 13 Always on Display aktif etme gibi durumların mümkün olmadığını belirtelim. iOS hep açık ekran özelliğini açmak, özelleştirme ya da kapatmak için aşağıdaki adımları takip edin;

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin.

menüsüne girin. Açılan ekranda Ekran ve Parlaklık seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Ekran ve Parlaklık ayarları içerisinde Hep Açık seçeneğinin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Asus telefonlarda Always on Display özelliği nasıl açılır?

Asus ZenUI arayüzüne sahip ve OLED/AMOLED ekran teknolojisini kullanan telefon modellerinde her zaman açık ekran özelliği bulunmaktadır. Asus telefonda Always on Display özelliğini açmak, özelleştirmek veya kapatmak için aşağıdaki adımları takip edin;

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne giriş yapın ve Ekran menüsünü açın.

menüsüne giriş yapın ve menüsünü açın. Açılan ekranda Always-on Panel seçeneğine giriş yapın.

seçeneğine giriş yapın. Karşınıza her zaman açık ekranda her zaman açık ekran özelliğini aktif ya da pasif hale getirebilir, hangi zaman dilimlerinde çalışmasını istiyorsanız değiştirebilirsiniz.

Oppo, Realme ve OnePlus’ta Always on Display özelliği nasıl açılır?

Oppo, Realme ve OnePlus markalarının OLED/AMOLED ekran kullanan güncel modellerinde her zaman açık ekran özelliği bulunmaktadır. Özelliği aktif etmek, kapatmak ya da özelleştirmek için aşağıdaki adımları takip edin;

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin ve Ana ekran seçeneğine dokunun.

menüsüne girin ve seçeneğine dokunun. Açılan ekranda Kilit Ekranı menüsüne giriş yapın.

menüsüne giriş yapın. Karşınıza çıkan menüde Always-on Display seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Karşınıza çıkan seçenekler arasından her zaman açık ekran özelliğini aktif edebilir, özelleştirebilir ya da kapatabilirsiniz.

Xiaomi’de Always on Display özelliği nasıl açılır?

Xiaomi, MIUI12 ve üstü işletim sisteme sahip ve AMOLED ekran kullanan akıllı telefonlarında her zaman açık ekran özelliğine yer vermektedir. Xiaomi telefonda Always on Display özelliğini açmak, özelleştirmek veya kapatmak için aşağıdaki adımları takip edin;