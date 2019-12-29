Google Play Filmlerden Nasıl Film İndirilir?

Google’ın önemli servislerinden birisi de Movies isimli hizmeti. Google Play üzerinden erişilebilen ya da ayrı olarak telefonunuza indirebileceğiniz uygulamada filmi telefonunuza nasıl indirirsiniz konusundan bahsedeceğiz. İlk önce tanımları yapalım.

Google Play Filmler nedir?

Google’ın film kiralamasınıza ve bir ay gibi bir süre içerisinde izlemenize olanak veren hizmetidir. Hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilir. Kısmen yeni filmler biraz pahalı, eskide kalmış filmler ise ucuz olarak kiralanabilir. Kiraladığınız zaman size verilen zaman içinde izlemeniz gerekir.

Google Play Filmler indirme

Telefonunuzdan, tabletinizden ya da televizyonunuzdan izleyebileceğiniz bu filmleri özellikle seyehat esnasında izlemek istediğinizde telefonunuza indirmeniz gerekir. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmenizi öneriyoruz.

Google Play Movies uygulamasını indirin.

Varsa açın ve giriş yapın.

Sol üst köşeden 3 çizgi simgesine tıklayın.

Kütüphane kısmına girin.

Burada sadece kiraladığınız filmleri indirebilirsiniz.

Kiralanmayan filmler indirilemez ya da izlenemez. Kiralama ücretini hattınızdan ya da Google hesabınıza eklediğiniz kredi kartınızdan ödeyebilirsiniz. Film üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız.