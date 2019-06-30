Whatsapp Durumda Yeni Müthiş Özellik

İlk önce Youtube yaptı. Bütün hizmetlerini birbirlerine entegre etti. Bir hesapla bütün hizmetleri kullanma imkanı verirken hizmetlerini de birbiriyle ilişkilendirdi. Şimdi Facebook’ta benzer bir adım atıyor ve daha eğlenceli. Facebook, Whatsapp’ın durumlar özelliğine yenilik getiriyor.

Whatsapp durumunuz

Whatsapp’ta durum hazırladınız ve oldukça iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Onu diğer platformlarda paylaşmanız için çok şey yapmanız gerekmeyecek.

Whatsapp’ta paylaşılan durum bundan sonra Facebook ve Instagram’da paylaşılabilecek. Hem de başka bir yerden paylaşıldığı görülmeyerek. Yani Whatsapp’a yüklediğiniz durum, Facebook’a gönderildiği zaman Facebook hikayelerinde normal şekilde paylaşılmış gibi görünecek.

Instagram için de durum aynı. Bu yeni özellikle Facebook, özellikle Whatsapp’ın durumlar özelliğini geliştirmek istiyor. Facebook ya da Instagram’ın hikayeleri kadar kullanılmayan Whatsapp durumlar, bu yeni özellikle geliştirilebilir durumda.

Facebook, hikayelerinizi güvene almak için ayrıca Google Photos entegre hizmeti de sunuyor. Bu sayede fotoğraflarınız durumlarınız burada güvenle ve sınırsız şekilde yedeklenebiliyor.