GTA 5 hem büyük bir haritaya, hem de büyük bir karakter kadrosuna sahip. Bu karakterler farklı farklı özelliklere sahip. Örneğin Trevor çok kaba, gözü kara bir tip. Araba çalarken insanlara hakaret ediyor, küfrü basıyor ve arabadan atıyor. Micheal ise güzel giyinmeyi seven, kibar, insanlara Trevor kadar kötü davranmayan bir tip. Diğer karakterimiz ise sporcu bir tip. Daha çok motorları seviyor ve suikasta uygun sinsi bir tip. Adı ise Franklin. Verdiğimiz bu kısa bilgilerden sonra şimdi karakterler arası geçişi nasıl yapacağınıza değinelim.

GTA 5 karakter değiştirme işlemini yapmak için;

Öncelikle oyuna girip oyunu oynamaya başlar konuma gelmemiz gerekiyor.

Oyunu oynamaya başladığımız zaman klavyenin sol tarafında yer alan “alt” tuşuna basılı tutuyoruz.

Basılı tuttuğumuz zaman karşınıza 3 adet karakter çıkacak. Fare ile sağa sola oynama yaparak bu karakterler arasından seçim yapacaksınız ve oyuna o karakterle başlayacaksınız.

İstediğiniz zaman istediğiniz karaktere geçme hakkınız var. Birinin görevlerinden sıkıldıysanız diğer karakterlerin görevlerine bakabilirsiniz.

Rockstar Games’in bu denli geniş bir harita ve karakter sayısı ile oyunu piyasaya sürmesine şaşırmamak lazım. Çünkü GTA 4’ten sonra yıllardır bu oyuna hazırlık yaptılar ve en sonunda büyük bir bomba patlattılar. Yazımızı okuyan herkese iyi oyunlar diliyorum.