Windows 10’un Rasgele Yeniden Başlatma Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows 10’da peydah olan sorunlardan biri de rasgele yeniden başlama sorunu idi. Bu sorun bazen işinizin yarısında yok olmasına sebep olabliyor. Birçok kullanıcı yaptıkları işlerin yarım kalmasından şikayetçi. Yarım kaldığı gibi baştan başlamak zorunda kalmasalardı sıkıntı olmazdı. Ancak Microsoft bu osrunu çözeceğini duyurdu. Peki bu sorun nasıl çözülecek?

Microsoft’tan gelen açıklamaya göre bu sorun Creators Güncellemesi ile ortadan kalkacak. Bu güncellemeden sonra Windows 10 artık kendini yeniden başlatmayacak. Ayrıca Microsoft’tan gelen açıklamaya göre güncellemeler artık ertelenebilecek. Güncellemeleri 3 gün erteleyebileceksiniz. 3 günün sonunda yine güncellemeleri yüklemek zorunda kalacaksınız, ancak yine de sistemin rasgele kendini başlatmasından iyidir.

Bu sorunun çözümü için yapılabilecek tek şey Creators Güncellemesini beklemek.