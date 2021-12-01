Klavyede alt tire nasıl yapılır ve orta çizgi nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basit. Bu semboller günlük yazışmalarda ve diğer birçok alanda kullanılabiliyor. Alt tire nasıl yapılır konusunda ve orta çizgi yapabilmek için bazı tuş kombinasyonlarını kullanmanız gerekiyor. Bunlara ek olarak, farklı yöntemler de bulunuyor. Yazımızda çeşitli cihazlar için bütün detayları bulabilirsiniz.

Alt Tire Nerelerde Kullanılır? ( _ )

Alt tire, çok çeşitli durumlarda karşımıza çıkabilir. İşte kullanılan bazı alanlar:

URL’lerde kullanılır.

E-posta adreslerinde yaygın olarak kullanılır.

Bir formda, boşluk bırakmak istenmiyorsa alt tireden yararlanılabilir.

Boşluğu kabul etmeyen programlama dillerinde kullanılabilir.

Alt Tire Nasıl Yapılır? ( _ )

Alt tire yapabilmeniz için birkaç kolay yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntemleri inceleyelim.

Klavyede Alt Tire Nasıl Yapılır? ( _ )

Alt tire işareti, klavyede direkt olarak bulunmuyor. İşte klavyede alt tire yapmak için izlemeniz gereken adımlar:

Klavyedeki sol ya da sağda bulunan “Shift” tuşuna basılı tutun.

Ardından klavyenin üst kısmında bulunan alt tire ve orta çizginin birlikte paylaştığı tuşa basın.

Alt Tire için Alt Kod Nasıl Kullanılır? ( _ )

Klavyede alt tire yapmayı tercih etmiyorsanız alt kod yöntemini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için izlemeniz gereken adımlar:

Sayısal tuş takımına gelin. Klavyelerin üst tarafındaki sayıları bu işlem için kullanamazsınız.

“Alt” tuşuna basılı tutun.

Ardından “95” yazın.

“Alt” tuşundan elinizi çektiğiniz zaman alt tire gelecektir.

Kopyala Yapıştır Alt Tire Nasıl Yapılır? ( _ )

Bahsettiğimiz yöntemlerden ikisini de kullanmak istemiyorsanız bu adımları izleyebilirsiniz:

” _ ” sembolünü Ctrl+C yaparak ya da sağ tıklayarak Kopyala seçeneğiyle kopyalayın.

Yapıştırmak istediğiniz alana gidin.

Ctrl+V yaparak ya da sağ tıklayarak çıkan seçeneklerden Yapıştır’ı seçin ve tıklayın.

MacBook Klavyede Alt Tire Nasıl Yapılır? ( _ )

MacOS işletim sistemine sahip cihazlarda alt tire yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Klavyede işaretli olan ve üzerinde ok sembolü bulunan “Shift” tuşuna basılı tutun.

Ardından klavyenin üst kısmında bulunan kırmızı işaretli tuşa basın..

Android’de Alt Tire Nasıl Yapılır? ( _ )

Android işletim sistemi bulunan cihazlarda alt tire yapabilmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Klavyenin sol alt kısmında bulunan işaretli sembole tıklayın.

Ardından Semboller sayfası gelecektir. Direkt alt tireye tıklayabilirsiniz.

iPhone’da Alt Tire Nasıl Yapılır? ( _ )

iOS işletim sistemine sahip telefonlarda birkaç adımla alt tire yapabilirsiniz. İşte o adımlar:

Boşluk tuşunun sol tarafındaki 123 tuşuna basın.

Gelen ekranda işaretlenen sembole tıklayın.

Ardından alt tire işareti gelecektir. İşaretli olan sembole tıklayabilirsiniz.

Orta Çizgi Nerelerde Kullanılır? ( – )

Orta çizgi, en çok kullanılan sembollerden biridir. İşte kullanıldığı yerler:

Kelimeler arası ayraç olarak kullanılabilir.

Programlama dillerinde kullanılır.

Eksi işareti olarak kullanılabilir.

Negatif değerleri göstermek için yararlanılabilir.

URL’lerde bulunur.

E-posta adreslerinde kullanılır.

Orta Çizgi Nasıl Yapılır? ( – )

Birkaç pratik yöntem sayesinde orta çizgi yapabilirsiniz. Şimdi bu yöntemlere bakalım.

Klavyede Orta Çizgi Nasıl Yapılır? ( – )

Orta çizgi işareti, klavyede direkt olarak kullanılan sembollerden biridir. Fotoğrafta işaretli olan tuşlardan birine direkt olarak basmanız yeterli olacaktır.

Orta Çizgi için Alt Kod Nasıl Kullanılır? ( – )

Alt kod yöntemi için izlemeniz gereken adımlar:

Sayısal tuş takımına gelin. Klavyelerin üst tarafındaki sayıları bu işlem için kullanamazsınız.

“Alt” tuşuna basılı tutun.

Ardından elinizi çekmeden “45” yazın.

“Alt” tuşundan elinizi çektiğiniz zaman orta çizgi gelecektir.

Kopyala Yapıştır Orta Çizgi Nasıl Yapılır? ( – )

Yazdığımız yöntemlerden ikisini de uygulamak istemiyorsanız ya da klavyenizdeki tuş bozuksa aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

” – ” sembolünü Ctrl+C yaparak ya da sağ tıklayarak çıkan seçeneklerden Kopyala seçeneğini seçin ve kopyalayın.

Yapıştırmak istediğiniz yere gidin.

Ctrl+V yaparak ya da sağ tıklayarak Yapıştır seçeneğine tıklayın.

MacBook Klavyede Orta Çizgi Nasıl Yapılır? ( – )

MacOS işletim sistemine sahip cihazlarda orta çizgi yapmak için işaretli tuşa basmanız yeterli. Ayrıca klavyenin sağ tarafındaki numerik klavye kısmından da orta çizgi yapmanız mümkün.

Android’de Orta Çizgi Nasıl Yapılır? ( – )

Android işletim sistemine sahip cihazlarda orta çizgi yapabilmek için klavyenin Semboller kısmından orta çizgi işaretine tıklamanız yeterli.

iPhone’da Orta Çizgi Nasıl Yapılır? ( – )

iOS işletim sistemine sahip telefonlarda orta çizgi yapmak oldukça basit. İşte uygulamanız gereken adımlar:

Boşluk tuşunun sol tarafında bulunan 123 tuşuna tıklayın.