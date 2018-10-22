Google Maps Anlık Konum Paylaşımı

Google Haritalar’a bir özellik geliyor. Henüz ülkemizde kullanıma sunulmayan bu özellik bazıları tarafından şu an kullanılabiliyor. Uzun zamandır test edilen özellik önceki sürümlerde hatalarla dolu olsa da güncellemeyle herşey düzelmiş görünüyor. Peki nedir bu Google Maps’e gelen güncelleme içeriği.

Anlık konum paylaşımı

Gerçek zamanlı konum ve rota paylaşımı adı verilen yeni özellik güncelleme ile kullanılabilir duruma gelmiş. Bu özellik sayesinde anlık olarak nerede olduğunuzu paylaşabilir veya rotanızı paylaşabilirsiniz. Bu sayede ya beraber yol aldığınız kişilerle işler kolaylaşır ya da toplantıya beklediğiniz insanların o an nerede olduğunu görmeniz mümkün olabilir.

Konumunuzu ya da rotanızı gerçek zamanlı paylaşmak için Whatsapp, Line ya da Facebook Messenger kullanabilirsiniz. Özelliği kullanmak için

Rotanızı oluşturun

^ butonuyla gezi seyrini paylaş seçeneğine tıklayın.

Haraketli görselde de görüldüğü üzere kişi araba kullanıyor, şu an nereden nereye gittiği anlık olarak görülüyor. Zira bu haritaları açıp anlık değişimini izlemeniz gibi bir durum. Elbette sadece siz gömüyorsunuz başkaları sizi takip edebiliyor.