Windows 10 Özellikler Nasıl Öğrenilir? Windows 10 Bilgisayar Özelliklerini Öğrenme

Windows 10 işletim sistemine yeni sahip olan kullanıcıların en çok zorlandığı konulardan bir tanesi de Windows 10 Bilgisayar Özelliklerini Öğrenme işlemidir. Farklı alanlarda işimize yarayabilen özellikler bazen hayat kurtarıcı şekilde önemli olabiliyor. Özellikle karmaşık şekilde yapılandırılması bazı kullanıcıları korkutsa da sunacağımız farklı yöntemler ile bilgisayar özelliklerinizi kolaylıkla öğrenebileceksiniz.

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Bilgisayarımızda işletim sistemi fark etmeksizin özellikleri öğrenme yollarımız genel olarak aynıdır. Windows 10 işletim sisteminde bu durum biraz değişiklik gösterebiliyor. Öncelikle bilgisayar özelliklerini öğrenebilmemiz için belirli aşamaları takip etmeniz gerekmektedir. Detaylı bir anlatım sergileyeceğimiz bu rehberimizle birlikte bütün bilgisayar özelliklerinizi öğrenebilirsiniz. Hadi başlayalım!

Windows 10 Bilgisayar Özelliklerini Öğrenme

1- Görev Yöneticisi Üzerinden Özelliklere Ulaşma

Windows 10 bilgisayarımızda işlemci, Ram, ekran kartı ve depolama aygıtları gibi bilgisayarın ana donanım birimlerini öğrenmek istiyorsanız “Görev Yöneticisi” alanına girmemiz gerekmektedir. Bu alan içerisinde bahsettiğimiz bütün birimleri okuyabilir ve görebilirsiniz. Bunun için öncelikle masaüstüne gelip fare imleciyle görev çubuğuna geliyoruz. Çubuğa sağ tıklayarak “Görev Yöneticisi” seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sekme üzerinden “Performans” isimli yere giriyoruz. Burada Bellek (RAM), Disk (HDD-SSD), CPU (İşlemci) ve GPU (Ekran Kartı) özellikleri karşımıza olacak. Artık kolaylıkla bilgisayar özelliklerini görebilir ve okuyabilirsiniz.

2- Bilgisayarımdan Özellikler Menüsüne Ulaşma

Bilgisayarımızda işlemci ve RAM özelliklerine bakabileceğimiz farklı alternatif bir yöntem daha bulunmaktadır. Bu yöntem ilk adıma göre daha basit ve kolay bir seçenektir. Bunun için öncelikle masaüstü alanında bulunan “Bilgisayarım” simgesine tıklıyoruz ve “Özellikler” kısmına giriyoruz. Açılan sekmeden bilgisayar adı, RAM özellikleri, sistem türünü ve işlemci özelliklerini kolaylıkla görebilirsiniz.

3- Çalıştır Sekmesini Kullanma

Windows 10 Bilgisayar Özelliklerini Öğrenme bu sefer çalıştır sekmesini kullanacağız. Bu yöntemle beraber hiçbir zorluk çekmez ve rahatlıkla özellikleri kontrol edebilirsiniz. Bunun için ilk olarak masaüstüne gelmemiz gerekiyor. Burada klavyede bulunan “Windows” ve “R” tuşuna aynı anda basarak Çalıştır penceresini açıyoruz. Pencere içerisine “msinfo32.exe” yazıyoruz ve “Tamam” diyoruz. Ardından karşımıza gelen sekmeden “Sistem Bilgisi” alanına giriş yaparak bilgisayarımızın donanım özelliklerine hızlıca erişebiliriz.

4- Üçüncü Parti Uygulamalar Kullanarak Özellikleri Öğrenme

Son olarak bahsedeceğimiz yöntem ise üçüncü parti olarak adlandırılan programlardan geliyor. İnternette Windows 10 Bilgisayar Özelliklerini Öğrenme açısından en çok kullanılan CPU-Z ve Speccy tarzındaki uygulamalar, anlık olarak bilgisayar özelliklerinizi göstermektedir. Detaylı bilgi veren programlar oldukça küçük boyuta sahip olduğu için rahatlıkla indirebilir, bilgisayarınızın bütün özelliklerini direkt görebilirsiniz.