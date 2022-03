Arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar bulmakta zorlanıyorsanız ya da kararsız kalıyorsanız sizler için multiplayer bilgisayar oyunlarından oluşan harika bir liste hazırladık.

Binlerce oyun arasından multiplayer oyunları bulmak oldukça zor. Bu nedenle internet üzerinde en çok araştırılan oyun türlerinden biri arkadaşlarla oynanabilecek oyunlardır. Oyun oynamak zaten zevkli bir aktivite iken arkadaşlarla daha keyifli ve daha eğlenceli hale gelecektir. En popüler multiplayer oyunlar hangileri? Gelin, listemizi inceleyelim.

PlayerUnknown’s BattleGrounds (PUBG)

PUBG, arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar arasında en popüler olanlardan biridir. Oyunda 100’e yakın oyuncu rotası belirlenen bir uçak bulunuyor. Oyuncular bu uçağın içinde oyuna başlıyor ve istedikleri zaman uçaktan atlayabiliyor ya da paraşütlerle istedikleri yere inebiliyorlar. Oyunun temel amacı gittikleri yerlerden silah bulup diğer oyuncuları öldürerek hayatta kalmak.

Ancak oyun sırasında çember gittikçe daralıyor. Haritada güvenli bölgeler azaldıkça oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşıyor. Böylece birbirlerini görüp öldürme ihtimalleri artıyor. Oyunda hayatta kalan en son oyuncu ya da takım olursanız oyunu kazanıyorsunuz.

Counter Strike: Global Offensive

CS: GO, arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar arasında en eski ve en unutulmayan oyunlardan biridir. Bu nedenle multiplayer oyunlar listesinin vazgeçilmez oyunudur. CS: GO Counter-Strike serisinin dördüncü oyunu ve çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunudur.

Oyun, iki takımdan oluşuyor. Her iki taraf da birbirlerini yok etmeye ve aynı zamanda çeşitli hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Teröristler, oyun moduna bağlı olarak ya bombayı yerleştiriyor ya da rehineleri savunuyor. Karşı takım ise ya bombanın yerleştirilmesini önleyerek bombayı etkisiz hale getiriyor ya da rehineleri kurtarıyor. Toplam 9 oyun modu bulunuyor.

Fortnite

Fortnite, 4 kişiye kadar eşli oynayabileceğiniz görev yapma ve nişancı oyunudur. Bunun yanı sıra iki kişilik ve tek kişi olarak da oynayabilirsiniz. PUBG’yle çok fazla benzerliği vardır. Farklarından biri PUBG’nin modellerinin çok gerçekçi olmasına karşın Fortnite’da çizgi film karakterlerine benzer modellerin kullanılmasıdır.

Oyunda PUBG’de olduğu gibi daralan bir çember bulunuyor. Bir yandan güvenilir bölgenizi büyütmeye diğer yandan silah aramaya devam ediyorsunuz. Aynı zamanda rakiplerinizle de savaşmanız gerekiyor.

Among Us

Among Us, arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar listesinin en eğlenceli oyunlarından biridir. Yalanlar, ihanetler her şey bu oyunda!

Oyun, oyuncuların her birinin iki rolden birini üstlendiği; çoğu Crewmate ve önceden belirlenmiş bir sayıda Impostor’dan oluşuyor. Oyun uzay temalı bir ortamda gerçekleşiyor. Crewmate takımının amacı, Impostor’ları belirlemek, onları yok etmek ve haritadaki görevleri tamamlamaktır. Impostor’ların amacı ise Crewmate takımını farklı yöntemlerle öldürmek ve onların görev yapmalarını engellemektir.

Tom Clancy’s The Division

Kısaca oyunun hikayesinden bahsedelim. The Division’da New York şehrini yok etmeye başlayan ölümcül bir salgın meydana geliyor. Bu virüs Black Friday günü para ile yayılıyor ve tüm şehir sistemi çökmeye başlıyor. Oyun bu olaydan 22 gün sonrası başlıyor. Polis, itfaiye ve hastaneler gibi tüm devlet kuruluşları tamamen birer çökmüş durumda. Açlık ve susuzluk başlıyor ve toplum kaosa sürükleniyor. The Division adı verilen bir birime bağlı olan ajanlar toplumu içindeki bulundukları bu durumdan kurtarmaya çalışıyorlar.

Age of Empires IV

En sevilen strateji oyun serisi Age of Empires, arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar arasında yer alıyor. Oyun Orta Çağ’da geçiyor. İngiltere’nin Normanlar tarafından fethini anlatan kısımlar da bulunuyor. Bu oyun harita üzerinde oynanan bir oyun. Amacınız kaynak toplayarak binalarınızı ve kendinizi geliştirmek ve diğer devletlerden daha güçlü olmak. Oyunda kazanmanız için tüm düşman devletleri yenmeniz ve oyunu tamamlamanız gerekiyor.

Age of Empires serisini seviyorsanız Age of Empires Hile Kodları 1-2-3 Tüm Seri Hileleri yazımızı mutlaka inceleyin.

Call of Duty: Warzone

Warzone, Verdansk adı verilen kurgusal bir şehirde geçiyor. 150 oyuncu ile oynanan çevrimiçi çok oyunculu bir oyundur. mücadele sağlar ve hem de özellikleri çapraz platform oyun hem oyunlar arasında ve çapraz platform ilerlemesini. Oyunda Plunder ve Battle Royale olmak üzere iki mod bulunuyor. Oyunculara kaliteli grafikler, devasa bir savaş, heyecanlı bir rekabet ve dayanışma hissiyatını gerçekçi olarak sunuyor. En kalabalık arkadaşlarla oynanabilecek oyunlardan biridir.

Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2 oyununun konusu, insanları zombiye çeviren bir salgının ortasındaki dört hayatta kalan kişinin zombilerle mücadelesidir. Eğer hayatta kalırsanız mücadele sonunda kurtarma araçlarına gidebilmek için kontrol noktalarına ve güvenli noktalara savaşarak ulaşmak zorundasınız. Oyun, director adı verilen yapay zekâ tarafından kontrol ediliyor. Oyuncuların performansına ve ilerlemesine göre dinamik bir mücadele için oyun zorluğunu değiştirilir

NBA 2K21

NBA maçlarından keyif alıyorsanız en güzel arkadaşlarla oynanabilecek oyunlardan biri. Arkadaşlarınızla karşılıklı maç yapabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla birlikte kendi takımınızı kurarak tanımadığınız takımlarla rekabet edebilirsiniz. Basketbol için çok fazla alternatif olmadığından dolayı bu oyunu deneyebilirsiniz.

FIFA 22

FIFA 22 en başarılı futbol simülasyon oyunlarının başında geliyor. Son güncellemeler ile gelen kariyer modu değişiklikleri sayesinde yönetici kariyerinde kulüp oluşturabiliyorsunuz. Önceden mevcut bir kulübü yönetebiliyorken şu anda sıfırdan kurduğunuz bir kulüple sahaya çıkabilirsiniz. Her yeni sezonun başında takımınızın formalarını, kulübün armasını ve kendi stadınızı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Futbol severler takım yönetmeyi de maç yapmak kadar seviyor. Football Manager serisinin oyunları, size tam olarak bu fırsatı tanıyor. Bu oyun sayesinde arkadaşlarınızla ya da otomatik eşleştiğiniz rakiplerinizle menajerlik yeteneklerinizi yarıştırabilirsiniz. Football Manager 2022 gerçekçi bir menajerlik deneyimi sunduğu için arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar listemizde yer almayı başarıyor.

The Forest

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan The Forest, ana karakter Eric Leblanc ve oğlu Timmy’nin uçak kazasından sonra yaşadıkları mücadeleleri konu alıyor. Eric uçak kazasının ardından ormanlık bir yarımadaya düşüyor. Oğlunun kaçırıldığını fark ediyor ve bir yandan onu bulmaya çalışırken bir yandan da adadan kurtulmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Adada çeşitli hayvanlar, mağaralarda yaşayan mutant yamyam kabileleri ve sayısız düşman bulunuyor. Bütün bu düşmanların gece ortaya çıkmak gibi özellikleri var. Listemizdeki en sıra dışı oyunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Conqueror’s Blade

Conqueror’s Blade, gerçek zamanlı strateji oyunlarından biridir. Orta çağ ve feodal uygarlıklardan ilham alan Conqueror’s Blade, oyuncuların topraklarını ele geçirme savaşlarını anlatıyor. Oyun içerisinde 5 çeşit savaş vardır bulunuyor. Bunlar; standart savaşlar, bölge savaşları, keşif gezileri, etkinlikler ve sıralamalı savaşlar. Oyunda düşman ordusunu yok etmeye çalışan bir komutanı canlandırıyorsunuz.

Fistful of Frags

En keyifli arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar listemizi Fistful of Frags ile bitiriyoruz. Vahşi batı konseptinde olan bu oyun, gelişmiş haritalar ve güzel tasarlanmış grafiklere sahip. Oyun içerisinde Battle Royale ve klasik ölüm karşılaşması gibi birçok farklı mod bulunuyor. Arkadaş grubunuzla birlikte düşmanlarınıza karşı hızlı savaşlar yaparken vahşi batının acımasız taraflarıyla yüzleşebilirsiniz.