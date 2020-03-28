Bilgisayar ekranınızı nasıl temizleyeceğinize dair rehberimize hoş geldiniz. Dizüstü bilgisayar ekranınız sadece çevrimiçi dünyaya paha biçilmez bir pencere değil, aynı zamanda yemek artıkları ve diğer mikroplu bir çok pislik için mükemmel bir yuva olabilir. Yeni koronavirüsün yakın zamanda bazı yüzeylerde birkaç gün hayatta kaldığı tespit edildiğinde, dizüstü bilgisayar ekranınızı düzgün bir şekilde temizlemek her zamankinden daha önemlidir.

Önemli

LCD dizüstü bilgisayar ekranları çok hassastır, birçoğu eski CRT monitörlerde bulunan cam ekranların sahip olduğu koruma katmanından yoksundur. Bu yüzden ekranınızda cam temizleyici, pencere temizleyici veya diğer sert ürünleri kullanmayın.

Önemli

Bazı MacBook ekranları ve dokunmatik ekranları gibi bazı ekranlar, parmak izlerine ve lekelere karşı biraz koruma sağlayan oleofobik bir katmana sahiptir, ancak alkol bazlı temizleyiciler kullanırsanız yıpranabilir.

Önemli

Bununla birlikte, herhangi bir dizüstü bilgisayar ekranında alkol bazlı temizleyiciler kullanmamanız gerektiği anlamına gelmez. Mikropları öldürmek ana endişenizse, izopropil temizleyici oleofobik olmayan ekranlarda (genellikle dokunmatik ekranlarda) kullanmak iyidir. İzopropil, alkol bazlı çözücüler oldukça hafiftir ve antibakteriyel ve antiviral özellikleri için yaygın olarak kullanılır.

Buraya dikkat!

% 99 izopropil kullanabilirsiniz, ancak çok güçlü olduğu konusunda tedirgin hissediyorsanız, bunun yerine% 75 veya daha düşük seviyeli şeyler de kullanabilirsiniz. Aslında, saf su ile% 60’a kadar seyreltilmiş izopropil,% 99.9 izopropilden bile daha etkili olabilir, çünkü su, çözeltiyi mikroorganizma hücre duvarlarına nüfuz etmede daha iyi hale getirir ve çözücünün buharlaşma süresini yavaşlatır, mikroorganizma ile temasta geçirdiği zamanı arttırır.

Uygulanışı

Ekran temizleyicinizi doğrudan dizüstü bilgisayar ekranınıza püskürtmeyin. Bunun yerine, temizleyiciyi bir mikrofiber bez üzerine püskürtün veya serpiştirin, ardından oradan dizüstü bilgisayarınızın ekranına küçük dairesel hareketlerle veya bir uçtan diğer uca hafifçe silin. Bezinizi temizleme solüsyonuna batırmayın, sadece nemlendirin.

Başka bir önemli öneri

İzopropil etkili bir mikrop öldürücüdür, ancak özel ekran temizleyicilerin içerdiği anti-statik veya spesifik olarak anti-çizik özelliklerine sahip değildir. Bu nedenle, dizüstü bilgisayar ekranınızı izopropil ile sildikten sonra (veya yerine), işi bitirmek için alkolsüz bir ekran temizleyici kullanmalısınız.

Çok sert bastırmamaya dikkat ederek bezi dizüstü bilgisayarınızın ekranına yavaşça sürün.

Avrupa’da kullanılan bir kaç marka

Ecomoist ve WHOOSH! daha popüler olan dizüstü bilgisayar ekran temizleyicilerinden ikisidir, ancak muhtemelen aynı şekilde çalışan benzerler de olacaktır. Alkolsüz, biyolojik olarak parçalanabilir ve antistatik formülasyonları bu toz parçacıklarını ekranınızdan biraz daha uzun süre koruyacaktır.