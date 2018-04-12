Telefon Numarasından Faotoğraf Bulmak

BAzen tanımadığınız numaranın kim olduğunu merak edersiniz. Sizi aramıştır görmemişsinizdir ya da açmak istemiyorsunuzdur. Peki kim olduğunu öğrenmek için fotoğrafını görmek ister misiniz? Size %80 sonuç veren iki yöntemden bahsedeceğiz. Bu yazımızda telefon numarasından fotoğraf bulmayı göstereceğiz.

http://gp.teknoltan.com/ adresine gidin. Basit bir kullanımı var. Ayrıca bu aracın bir de Android sürümü var ama onu tavsiye etmiyoruz. Çünkü son zamanlarda telefon numaralarını kopyalayan ve dağıtan uygulamalar sansasyona neden oldu.

Resimde gördüğünüz gibi ilgili alana numarayı göründüğü şekilde 9 ekleyerek yazın. Ve getpicture butonuna tıklayın. Eğer numara bir Whatsapp hesabına sahipse Whatsapp fotoğrafı görünecektir. Numara Whatsapp hesabında fotoğraf kullanmıyorsa ya da hesap yoksa ya da olsa bile sadece arkadaşlara açıksa bu yöntem işe yaramaz.

İkinci yöntem ise şu

Facebook hesabınızı açın ve arama kısmına sizi arayan numarayı yazın. Eğer bu numaraya kayıtlı bir hesap varsa ve bu hesapta numara gizlenmemişse yada bir şekilde profilinde yer alıyorsa size kişinin ismiyle beraber resmini de verecektir. Bu yöntem çoğunlukla işe yarıyor.