FIFA’da klavye kullanıcılarının yaşadığı en büyük sorun, tuş atamaları. Ancak çözümü oldukça basit. Aşağıda yer alan adımlarla isterseniz klavye isterseniz gamepad ile hiçbir sorun yaşamadan oynayabilirsiniz.
FIFA Online 4 Klavye Ayarı
Yapmanız gereken adımlar:
- Oyunu açın.
- “Ayarlar” kısmına girin.
- Ayarlar’ın yan menüsü açılacaktır. Buradan “Kontrol Ayarları” kısmına gidin.
- Kırmızı işaretlenen kısmı “Klavye” olarak değiştirin. Buradaki tuşları kendi seçiminize göre belirleyin.
- Ayarları istediğiniz gibi düzenledikten sonra diğer mevcut ayarlar da sizin için uygunsa “Tamam” diyerek onaylayın.
- Gamepad için de sorun yaşıyorsanız yazımızı okumaya devam edin.
FIFA Online 4 Gamepad Ayarı
İzlemeniz gereken yollar:
- Klavye ayarlarında olduğu gibi yine “Ayarlar” kısmına ulaşın.
- Açılan yan menüde “Kontrol Ayarları” kısmına tıklayın.
- Kırmızı bölgede yer alan “Kontrol Cihazı” kısmını “Oyun Kolu” olarak değiştirin.
- Ardından her tuşu istediğiniz şekilde düzenleyerek yine “Tamam” deyin ve kaydedin.
- Oyun için hazırsınız, keyifli oyunlar!
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