iOS 13 Kaydırma Çubuğu Nedir?

İOS 13 ile hayatımıza giren en önemli yeniliklerden biriyle karşınızdayız. Belki farkettiniz belki de hiç dikkatinizi çekmedi ama iOS 13 ile hayatınıza giren bir yenilik bulunuyor. Bakın o yenilik hangisi.

Hızlı kaydırma çubuğu

Basit birşey olarak göründüğüne bakmayın. İnternet siteleri çıktığından beri hayatımızda var olan bu kaydırma çubuğu iOS 13 ile birlikte hem tayıcıda var hem de büyün uygulamalarda.

Varsayılan olarak geliyor

İOS 13 güncellemesini yapan herkes bu özelliği almış olarak geliyor. Uygulama hangisi olursa olsun hızlı kaydırma çubuğu kullanılabiliyor. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit.

1. Herhangi bir sayfada dokunarak sayfayı aşağı ya da yukarı çekin.

2. Sağ kısımda küçük bir dik çizgi görünür hale gelecek.

3. Ondan tutun ve aşağı ya da yukarı sürükleyin.

İşlem bu kadar. Tek sıkıntı dik çubuğun yani kaydırma kısmının oldukça küçük ve ince olması tutmakta zorlanabilirsiniz. Normal okuma modunda ekran haraket etmediği zaman kendi kendine kaybolan çubuk ekranı biraz haraket ettirdiğide görünür oluyor.