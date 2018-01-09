Galaxy S8 ve Note 8 Bixby Tuşunu İptal Etme

Samsung’un asistanı Bixby Siri’den daha etkili olduğu söylenen ama şuan Türkçe dil desteği olmadığı için ülkemizde pek kullanılmayan fakat yakında Türkçe dil desteği gelece olan Bixby tuşunu etkisiz hale getirmeyi kısaca anlatacağım.

Güç tuşunun yanında olan bu özel tuş yanlışlıkla bakılabilecek olduğundan bazılarınız kapatmak isteyebilir.

Tuş aslında başka görevler için de atanabiliyor ama bu kısımda sizlere tuşu etkisiz hale getirmeyi anlatacağım.

Bixby menüyü açtıktan sonra karşınıza çıkan çarka tıklayın. Sonra hemen alt kısımda çıkan seçeneği kapatın. Bu aşamadan sonra Bixby tuşuna bastığınız zaman herhangi bir tepki olmayacaktır.