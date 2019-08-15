Huawei Harita Geliştiriyor

İlk önce Amerika buna bağlı olarak da Amerikalı şirketlerle sorun yaşayan Huawei, bu şirketlerden tamamen bağımsız hale gelmek için yeni servislerini bir bir duyuruyor. İlk önce Google’a muhtaç olmamak için kendi işletim sistemini geliştiren şirket Harmony OS’u yakın zaman içinde ilk telefonuyla piyasaya sürecek. Şimdi Huawei’den Google’dan kopma adına bir adım daha geldi. Huawei Haritaları.

Huawei haritalar uygulaması geliştiriyor

Elbette Huawei’nin kendi uyduları ya da trafik ya da haritalar hakkında bilgi verebilecek bir altyapısı yok. Peki nasıl olacak? Bunun için yine Amerikalı şirketlerle çalışılmayacak. Rus şirket Yandex altyapısını kullanacak olan Huawei ayrıca Booking’den de destek alacak.

Huawei’nin haritaları 150’den fazla ülkede destek verecek. Bunun anlamı Huawei haritaları kullanarak kendi ülkenizde ve şehrinizde navigasyon cihazı olarak kullanabilir ve belki bulunduğunuz ülkede çevrenizde ne var bilgi alabilirsiniz.

Muhtemelen Yandex’in desteklediği her yeri destekleyecek olan Huawei haritaları ülkemiz için de destek verecek.

Canlı trafik bilgisi verecek

Bildiğiniz gibi Google, canlı trafik bilgisi veriyor. Google Maps’e bakarak hangi yolun kalabalık olduğunu görmeniz mümkün. Aynı özellik Huawei’nin haritalarında da olacak. canlı trafik bilgisiyle neresi tıkanık neresi rahat görebileceksiniz. Bu bilgilerin ise baz istasyonlarından alınacağı söyleniyor.

Huawei’nin haritalarının Ekim ayında hizmete gireceği söyleniyor.