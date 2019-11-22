Domain Sorgulama Güzel Hosting İle Çok Kolay

Aklınıza yepyeni bir iş var, niş bir fikir buldunuz ve bu fikrinizi web dünyasına taşımak istiyorsunuz. O halde ilk işiniz domain sorgulama olmalı. Peki, domain (alan adı) nedir? Domain sorgulama nedir? Sorgulama işini hem keyifle hem de profesyonel biçimde nasıl yapacaksınız? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasına birlikte göz atalım…

Domain (Alan Adı) Nedir?

Alan adı İngilizce ifadesiyle Domain; herhangi bir web sitesinin web üzerindeki adını ve adresini ifade eder. Söz konusu adres olmaksızın sahip olduğunuz alan adı yalnızca rakamlardan oluşur. Alan adının rakamlardan oluşması ise akılda kalıcılığı zorlaştırır. Alan adıyla web sitenizin ismi harflerden oluşan bir anlam bütünlüğüne dönüşür.

Domain Sorgulama Nedir? Sorgulamada Altın Kural

Alan adını tescil ettirmek için yapmanız gereken ilk iştir. Domain sorgulama; herhangi bir alan adının tescil edilip edilmediğini kontrol etmenizi sağlayan sisteme verilen isimdir. Domain sorgulama yapmadan önce ciddi bir beyin fırtınası yürütmelisiniz. Temiz bir A4 kâğıt alın ve alan adı konusunda sorgulama yapmadan önce alternatiflerinizi sıralayın. Söz konusu notlar, hem odaklandığınız fikrin dağılmasını engelleyecek hem de farklı seçenekleri de sıralı biçimde göreceğiniz için daha kolay karar vermenizi sağlayacak. Alan adı sorgulaması yapmadan önce listenizi önünüze alın ve öncelikle kısa, işinizle doğrudan ilişkili, arama motoru optimizasyonu (SEO) ile uyumlu isimlere birer tik atın. Domain sorgulaması yapmadan önce uzantınızın ne olacağına da karar vermeniz kafa karışıklığınızı giderecektir. İnternet dünyasında onlarca farklı uzantı çeşidine rastlayabilirsiniz ve bu durum sizin için kafa karışıklığı oluşturabilir. Dünya çapındaki en popüler uzantıların başında .com uzantısı gelir. .com uzantısını ise .net ve .org uzantıları takip eder. Ana uzantınıza karar verdikten sonra işiniz daha da kolaylaşacak. Ancak kimi zaman arzu ettiğiniz bir uzantı başka biri tarafından alan adıyla birlikte alınmış olabilir. Bu durumda farklı bir uzantı seçmek durumunda kalabilirsiniz.

Domain Satın Almadan Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

Domain sorgulamada tescil için uygun olan alan adını satın almadan önce mutlaka şu 4 kontrolü gerçekleştirin:

Domain geçmişi

Domain backlink geçmişi

Domain BTK sorgulama

Domain Google Ban kontrolü

Domain Geçmişi

Herhangi bir sitenin geçmişte hangi amaçla kullanıldığını mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederiz. achive.org üzerinden tüm bu sorguları rahatlıkla yapabilir. En az 20 sene öncesi de dahil olmak üzere web sitesi alan adının daha önce hangi amaçla kullanıldığını görebilirsiniz.

Domain Backlink Geçmişi

Satın alacağınız domainin sahip olduğu backlink uzantılarını da mutlaka kontrol etmelisiniz. Bunun için internette pek çok araç bulabilirsiniz. Ayrıca web sitesini arama motoru üzerinden de aratarak bu bilgilere kısmen erişebilirsiniz. Ahrefs isimli web sitesi bu konuda profesyonel anlamda hizmet veriyor. Eğer alacağınız alan adı sizin için kritik ise ilgili bağlantıları tespit ettikten sonra web sitenize gelen bütün kötü bağlantıları engelleyebilirsiniz.

Domain BTK Sorgulama

Domain satın almadan önce Türkiye çapında iletişim ve internetten sorumlu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden alan adınıza dair bir engelleme kararı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Aynı zamanda yapacağınız sorgu sayesinde; site bilgileri, alan adı kimlik bilgileri ve IP kimlik bilgilerini de kontrol edebilirsiniz.

Domain Google Ban Sorgulama

Domain satın almadan önce yapmanız gereken son işlem ise alan adının Google tarafından dizine eklenmemesi (Index dışı bırakılması) ya da halihazırdaki sayfaların silinmesi gibi (Google ban) bir işleme maruz kalıp kalmadığını kontrol etmektir. Eğer böyle bir işleme maruz kalmışsa satın almayı düşündüğünüz alan adı geçmişte kötü amaçla kullanılmış olabilir. Google ban kontrolü için wmaracı web sitesi tarafından ücretsiz sunulan Google Ban Kontrol aracını kullanabilirsiniz.

Domain Sorgulama İşini Nasıl Yapacaksınız?

Domain sorgulama işi için hosting şirketinizin domain sorgulama motorlarını kullanabilirsiniz. Hayata geçirmeyi düşündüğünüz projenin alan adını başına www eklemeden tüm metni birleşik olarak arama çubuğuna yazmanız ve ardından enter tuşuna basın. Karşınıza onlarca farklı seçenek belirecek. Sizin arama yaptığınız alan adının müsaitlik durumunu bu şekilde kolayca denetleyebilirsiniz. Eğer almayı planladığınız alan adı müsait değilse oluşturduğunuz listeden farklı isimleri deneyebilirsiniz. Kimi zaman bir alan adının .com uzantısı müsait değilken .net uzantısı müsait olabilir. Sorgulama sonunda karşınıza çıkan pencerede müsait olamayan domainin Whois bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Whois bilgileri; alan adının kayıt bilgilerini içerir. Domain bitiş tarihi ve host edildiği şirketin name server detaylarına da bu kısımdan erişebilirsiniz.

Domain Satın Almak İçin Neden Güzel Hosting’i Tercih Etmelisiniz

Tüm ifade edilen nitelikli domain sorgulamalarınızı Güzel Hosting tarafından sunulan domain sorgulama aracıyla nitelikli biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Güzel Hosting ana sayfasının orta bölümünde yer alan search çubuğundaki domain sorgulama aracıyla 30’dan fazla alan adı uzantı seçeneğini aynı pencerede görebilir, dilediğinizi kolayca seçebilirsiniz. Öte yandan, .tr uzantılarına ait sorguları da aynı arama çubuğundaki farklı sekmeden (.tr Alan Adları) aratabilirsiniz. Üstelik tüm domain satın alma işlemlerinde uygun fiyatlarla karşılaşacaksınız.