Whatsapp’ta Herkesten Sil Seçeneğini Engelleme Nasıl Yapılır?

Yeni teknolojiler gelişiyor ve bazı uygulamalara yeni özellikler geliyor. Ama bunları engellemenin ya da istemediğiniz bir şey olmasını engellemenin yolları da bir bir türüyor. Şimdi size göstereceğimiz yöntem Whatsapp’ta uzun zamandan beri kullanılan “herkesten sil” özelliğini bir nevi devre dışı bırakmanıza olanak tanıyacak. İlk önce özellikten kısaca bahsedelim.

Gelen güncelleme ile artık Whatsapp mesajları karşı taraf görmeden ya da gördükten sonra bile iki taraf için de silinebiliyor. Daha önce bu sadece kendi mesajınızı silmeye imkan veriyordu. Ama şimdi “herkesten sil” özelliği iki taraftan da mesajları silme imkanı getirdi. Daha sonra gelen bir güncelleme ile de “herkesten sil” özelliğinin kullanım süresi arttırıldı.

Peki biri size mesaj attı ve siz bu mesajın asla kaybolmasını karşı tarafın bu mesajı silmesini istemiyorsunuz? Bunu nasıl yapacaksınız? Bahsedeceğimiz çok basit yöntemle. Karşı tarafın attığı mesajı alıntılayarak cevap verin. Alıntıladığınız mesaj her zaman sizinkinin üstünde görünür olacaktır.