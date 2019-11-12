Google Haritalarda Çevrim Dışı Kullanım

Bir yere gideceksiniz ve internetinizin çekmeyeceğinden eminsiniz ya da bir yerde internetiniz bitti. Google Haritaları nasıl kullanacaksınız? Bunun için bir yöntem var. Sizlere bu yazıda Google Maps’te çevrim dışı harita indirme yönteminden bahsedeceğiz. Bu sayede internetiniz olmasa bile o bölgede haritaları kullanabilirsiniz.

Google Maps çevrimdışı harita kullanma

Yapmanız gerekenler şu şekilde;

Google Haritalar’a girin. Sağ taraftan menü butonuyla ayarlara girin. Bu kısımda “çevrimdışı haritalar” satırına tıklayın. Sizden indirmek istediğiniz bölgeyi seçmeniz istenecek. Haritayı yakınlaştırarak ya da uzaklaştırarak indirmek istediğiniz bölgenin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Daha sonra belirlediğiniz bölgeye gire size indirme boyutu da gösteriliyor. İndir dedikten sonra seçtiğiniz bölge indirilmeye başlanıyor.

Bu indirdiğiniz haritadan çevrim dışı yararlanmanız mümkün oluyor. İndirilmesi gereken herşeyi indirdiği zaman internete ihtiyaç duymuyorsunuz ama yine de internet gerektiren bazı özellikleri çalışmıyor. Örneğin canlı trafik bilgisi gibi. Yine de yolunuzu bulabilirsiniz.