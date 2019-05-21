Akıllı Telefonunuzu Güvende Tutun

Akıllı telefonlar ile artık günümüzde hemen hemen her şeyi gerçekleştirebiliyor. Fatura ödemelerini, para transferlerini, anlık iletişimi akıllı telefonlardan gerçekleştirebiliyoruz. Bu işlemleri yaparken, kullanıcılar bir yandan da akıllı telefonlardan kişisel verilerini paylaşıyor.

Günlük yaşantıyı bu kadar çok kolaylaştıran akıllı telefonların elbette zayıf noktaları var. Fiziksel olarak çalınması çok kolay olan akıllı telefonlarda güvenliği sağlamak için birkaç öneri:

Akıllı Telefonlarınızda Şifre Kullanın: Akıllı telefonlarda kullanıcı ile ilgili birçok veri ve bilgiyi saklanıyor. Kişiler listesi, arama kaydı, mesajlar, fotoğraflar ve daha birçoğu. Akıllı telefonun çalınması durumunda bu veri ve bilgilerin güvende kalması için öncelikle şifre kullanmak gerekiyor. Şifreyi belirlerken doğum tarihi ya da 1234 gibi şifreler belirlemekten kaçının. Bu tip şifreleri tahmin etmesi çok kolaydır. Akıllı telefonunuzda mevcutsa, parmak izi özelliğinden yararlanın.

Akıllı telefonunuzda VPN kullanın: Sanal Özel Ağ, kısaltmasıyla VPN kullanarak akıllı telefonlarınızın üçüncü partiler tarafından izlenmesini engelleyebilirsiniz. VPN kullandığınızda, kendi sanal özel ağınızı kullanmış olursunuz ve internette anonim hale gelirsiniz. Bütün internet aktiviteniz yüksek şifreleme yöntemleriyle şifrelendiğinden, herhangi bir üçüncü parti bilgilerinizi göremez ya da kaydedemez. VPN programları tünel protokolü aracılığıyla internet verilerinizi seyahat ettirir ve kötü amaçlı bilgisayar korsanlarının kişisel veri ve bilgilerinizi çalmasını engeller çünkü kendi sanal özel ağınız üzerinden internete bağlanırsınız. Bazı VPN programları ile sınırsız bant genişliği de elde edebilirsiniz.

Akıllı Telefonunuzdaki Sosyal Medya Uygulamalarını Gözden Geçirin. Akıllı telefonlarda kullanılan sosyal medya uygulamaları tahmin edemeyeceğiniz veri ve bilgilerinize ulaşıyor olabilir. Örneğin, birçok iOS ve Android uygulama, cihazınızın donanımına ve yazılımına, kişiler listenize, telefon numaranıza, e-posta adresinize, konumunuza ulaşabilir. Akıllı telefonunuzdaki uygulamaların riskli izinlere sahip olup olmadığını kontrol edin. Riskli izinler, kişisel bilgilerinizi içeren verilere erişim izni isteyen ya da verilerinize zarar verebilecek izinleri içerir. Konum takibi, kamera erişimi, ses kaydı, arama tarihi erişimi, mesaj tarihi erişimi gibi erişimler riskli izin sınıfına girmektedir.

Bir Android uygulaması olan ve 1 milyon kez indirilen Zodiac Signs uygulamasının istediği izinler:

Konum

Kişiler listesi

SMS gönderme ve alma

MMS mesajlar alma

Arama yapabilme

Yapılan aramaları yönlendirebilme

Arama geçmişine erişim

Kameraya erişim

Telefon hafızasının içeriklerini kontrol edebilme

Telefon donanımını ve durumunu okuyabilme

Bir astroloji uygulamasının bu tip izinleri istemesi sizce de garip değil mi?

Diğer bir Android uygulaması olan ve 10 milyon kez indirilen flashlight uygulamasının istediği izinlere göz atalım:

Konum

Kişiler listesi

SMS gönderebilme

Arama yapabilme

Yapılan aramaları yönlendirebilme

Kameraya erişim

Ses kaydı yapabilme

Telefon hafızasının içeriklerini kontrol edebilme

Telefon donanımını ve durumunu okuyabilme

Akıllı telefonumuzda kullandığımız sosyal medya uygulamaları ve diğer uygulamalar, tarayıcılar, arama motorları devamlı olarak verilerimizi üçüncü partilere sağlıyor.

Akıllı telefon uygulamalarına bu tip riskli izinleri vermeden önce uygulamanın sizden istediği izinleri okuyun. Uygulamanın istediği izinleri gözden geçirin ve doğası gereği ihtiyaç duymayacağı özelliklere neden izin isteyip istemediğini kontrol edin. Riskli izinler istiyorsa, kişisel verilerinizi ele geçirmek için üzere kullanılan bir uygulama olup olmadığını düşünün. Uygulamanın gizlilik politikasını okuyun. Böyle bir gizlilik politikası mevcut değilse ya da verilerinizin nasıl korunacağı hakkında bir bilgi verilmiyorsa uygulamayı indirmeyin.

Akıllı telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth’unu kullanmadığınızda kapalı konumda tutun. Bluebugging adı verilen yöntemle bir bilgisayar korsanı akıllı telefonunuza komut vermeye başlayabilir. Bluesmack adı verilen yöntemle akıllı telefonunuzun servis dışı kalması amaçlanır ve telefonunuza devamlı kötü yazılımlar gönderilir.