e-Devlet Uçuş Bilgisi Nasıl Sorgulanır?

e-Devlet yeni bir hizmetle karşınızda. Artık Devlet Hava Meydanları uçuş sorgulama hizmeti turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Herhangi bir gecikme iptal söz konusu olursa buradan bilgi alınabilecek. Özellikle çok sık seyahat edenler için çok faydalı bir yenilik olduğunu söylemek gerek.

Uçuş sorgulama nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr/dhmi-ucus-bilgileri-sorgulama bu adrese gidin. Buradan uçuş bilgileri sorgulanabilir.

Bu adrese gittiğiniz zaman sizden sorgulamak istediğiniz uçuşlar hakkında bilgi isteyecek.

Bu bilgileri doldurunuz ve arama butonuna basınız. Daha sonra ilgili kategoride bütün uçuşlar karşınıza çıkacak.

Birini mi bekliyorsunuz ve geç mi kaldı? O halde buradan sorgulama yapın. Hangi havalimanı olduğunu belirleyin. Ardından iç hat mı dış hat mı olduğunu seçin akabinde güvenlik resmini doğru şekilde girin.

Sorgulama butonuna bastığınız zaman o tarihte olan bütün uçaklar karşınıza çıkıyor.

Seyahat edecekler için de uçak rötar yaparsa buradan bilgisi veriliyor.