Netflix Kullanıcıları İçin Kütüphanede Otomatik Fragmanları Kapatın

Netflix kullanıcıları sitesini uygulamasını sıkça ziyaret ediyor. Hangi dizinin yeni bölümü eklenmiş ne izlenebilir derken Netflix sık ziyaret ettiğimiz sitelerden biri haline geliyor. Netflix’in sitesinde içerik ararken, yeni film ve dizileri keşfetmeye çalışırken karşınıza çıkan otomatik oynayan fragmanlardan sıkıldınız mı? Bu oldukça zorlu bir durum haline gelebiliyor. Bu otomatik oynayan fragmanları kapatmak mümkün.

Netflix fragmanları otomatik oynatma

Fragmanların otomatik oynamasını kapatmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

Netflix hesabınıza giriniz. Profil yönetimi kısmına geçin. Hesap adınız kısmına girin. İçeriklere göz atarken ön izlemeleri tüm cihazlarda otomaitk oynat kısmındaki tik işaretini kaldırın.

Bu işlemlerden sonra sayfayı kaydetmeniz gerekiyor. Bu işlemle birlikte kütüphanede kesinlikle fragmanlar otomatik oynamayacaktır. Bu sıkıntı bir çok kişi tarafından dile getirilmiş hatta Netflix bunun nasıl kapatılacağı hakkında bir tweet dahi atmıştır.

İçerik ararken otomatik oynayan fragmanlar ön izleme için oldukça mantıklı olsa da durdurulamadığı ve yanlışlıkla tıklandığı zaman sizi sayfadan çıkarıp içeriğe götürdüğü için bir çok kişinin sinir katsayısını arttırmıştır.