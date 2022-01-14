Windows 11 eski sağ tık menüsüne dönmek istiyorsanız doğru yerdesiniz!

Windows 11 kullanmaya başladıktan sonra eski sağ tık menüsü olmaması nedeniyle alışamadıysanız tam size göre çözüm önerilerimiz var. Windows 11 ‘de sağ tık menüsünü eski haline getirmek için uygulamanız gereken adımları detaylarıyla ve video anlatımıyla birlikte bu yazıda bulabilirsiniz.

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Windows 11 Eski Sağ Tık Menüsüne Dönme Yöntemleri

Windows 11 eski sağ tık menüsüne dönebilmeniz için sizlere iki yöntem aktaracağız. Bu yöntemlerden ilki kayıt defteri, ikincisi ise komut istemi (CMD). Yazının ilerleyen kısımlarında yaptığınız işlemleri geri döndürebilmeniz için yapmanız gerekenleri de detaylarıyla anlatacağız.

Kayıt Defteri ile Windows 11 Eski Sağ Tık Menüsüne Dönme

Kayıt defteri ile Windows 11 eski sağ tık menüsüne dönmeniz mümkün. İşte uygulamanız gereken işlemler:

İlk olarak aşağıdaki kodu kopyalayın.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32]

@=””

Ardından Not Defteri (Metin Belgesi) oluşturun.

Biraz önce vermiş olduğumuz ve kopyaladığınız kodu Not Defteri’ne yapıştırın.

Dosya kısmından Farklı Kaydet seçeneğine tıklayın.

Kaydederken Dosya Adı uzantısının .reg olduğundan ve Kayıt Türü kısmından Tüm Dosyalar’ı seçtiğinizden emin olun.

Kaydet’e basın.

Oluşturduğunuz dosyayı çift tıklayarak açın.

Karşınıza uyarılar gelecektir. Evet ve Tamam seçeneklerine tıklayın.

Görev Yöneticisi’ni açın.

Windows Gezgini işlemini bulun ve sağ tıklayarak Yeniden Başlat’a basın.

İşlem tamamlandı ve eski sağ tık menüsü geldi.

Komut İstemi (CMD) ile Windows 11 Eski Sağ Tık Menüsüne Dönme

Komut istemi (CMD) sayesinde de Windows 11 eski sağ tık menüsüne dönebilirsiniz. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Öncelikle aşağıdaki kodu kopyalayın.

reg add “HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32” /f /ve

Arama kısmına CMD yazın.

Gelen Komut İstemi uygulamasına sağ tıklayarak Yönetici Olarak Çalıştır seçeneğine tıklayın.

Kopyaladığınız kodu yapıştırın.

Enter tuşuna basın.

“İşlem başarıyla tamamlandı.” yazısını gördükten sonra kapatabilirsiniz.

Görev Yöneticisini açın.

Windows Gezgini işlemine sağ tıklayarak Yeniden Başlat’a basın.

Karşınıza eski sağ tık menüsü gelecektir.

Windows 11 Eski Sağ Tık Menüsüne Dönme İşlemlerini Geri Haline Almak için Yapılacaklar

Tüm bu işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz. Uyguladığınız işlemleri aynı şekilde ama aşağıda verdiğimiz kodlarla yapmanız gerekiyor.

Kayıt defteri için:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}]

Komut istemi (CMD) için:

reg delete “HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}” /f