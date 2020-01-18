Chrome’dan Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme

Tıpkı bilgisayarda olduğu gibi Chrome’un da kendine özgü kötü amaçlı yazılımları temizleme özelliği bulunuyor. Herhangi bir uzantıdan, internet sitesinden veya bilgisayarınızdan Chrome tarayıcısına herhangi bir kötücül yazılım bulaştığı zaman bu aracı kullanarak Chrome tarayıcısını temizlemeniz mümkün.

Chrome kötücül yazılım temizleme

Chrome’u açın. Sağ üst köşede 3 noktaya tıklayın. Ayarlar satırına tıklayın. Gelişmiş satırına geçin. Sıfırla ve Temizle ayarına gidin. Bilgisayarı temizle kısmına tıklayın ve açılan yerde bul seçeneğiyle ilerleyin. İmkanınız varsa yeni bir tarayıcı açıp chrome://settings/cleanup yazarak doğrudan yukarıda 6 adımda ilerlediğiniz sayfayı açabilirsiniz. Bul butonuna tıkladığınız zaman tarama başlayacaktır.

Bu işlem Chrome’a bulaşan kötücül yazılımları, reklam amaçlı kodları, Chrome ile ilgili bazı sorunları tespit edip kaldıracaktır. Bu işlem ayrıca 3. parti bir yazılımla da yapılabilir ama Chrome’un dahili aracı oldukça etkili gerek duymayabilirsiniz.

Kötücül yazılımlar bilgisayarınıza ya da tarayıcınıza zarar vermese de reklam gösteriyor ya da sizi size zarar verebilecek sitelere yine reklam amaçlı yönlendiriyor. Buna çözüm bulmak içn etkili bir araç.