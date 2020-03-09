Chrome’da Uzantılar Gizli Modda Nasıl Çalıştırılır?

Chrome’un gizli modunu kısaca açıklamak gerekirse, internet sitelerinin ya da konumuzla alakalı uzantıların kişisel verilerinize erişmesini engelleyen moddur. Örneğin Chrome gizli modda bir internet sitesine girerseniz siteler bu ziyaretten hiç bir şeyi kopyalayamaz ya da depolayamaz. Örneğin girdiğiniz alan adı tutulmaz. Şifreler kaydedilmez. Bunun gibi güvenlik önlemlerinin bulunduğu mod Chrome Gizli Moddur.

Chrome gizli modda uzantıların çalışmadığını söyledik. Lakin bu durum varsayılan olarak ayarlanan özelliktir. Yani dilerseniz bu özelliği açıp Chrome gizli modda uzantıları kullanabilirsiniz.

Chrome’u açın ve sağ üstteki 3 noktayla ayarlara girin. Açılan küçük sayfada Diğer araçlar uzantılar yoluna gidin. Ya da tarayıcı adres satırına chrome://extensions/ yazıp enter butonuna basın. Doğrudan ilgili sayfaya geçebilirsiniz. Bu kısımda gizli modda kullanmak istediğiniz uzantının detay sayfasına girdikten sonra gizli modda izin ver seçeneğiyle devam edin. İşlem bu kadar basittir.

Bu açıklamalara binaen bir kaç uyarı yapmak gerekir. Bir uzantıyı gizli modda çalıştırırsanız gizli modun bir anlamının kalmadığını bilmeniz gerekiyor. Zira bu uzantı bilgilerinize erişebiliyor. Bu nedenle çok gerekli değilse gizli modda uzantı çalıştırmayın.