Klavyede Arapça Muhammed Yazısı Nasıl Yazılır? – [ ﷴ ]

Yazar:Ahmet Orhan Güncelleme:

Arapça Muhammed yazısı yazmak için bilgisayara Arapça dil paketi yüklemek ve bunu kullanabilmek için de Arapça bilmek gerekiyor. Klavyede Arapça Muhammed yazısı nasıl yazılır içeriğimizde daha kolay bir yöntemle karşınızdayız.

Klavyede Arapça Allah (c.c) yazımını öğrenmek için de Klavyede Arapça Allah Yazısı Nasıl Yazılır? – [ﷲ] Yazımı – Tüm Yöntemler başlıklı rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Klavyede Arapça Muhammed Yazısı Nasıl Yazılır?

Klavyede Arapça Muhammed Yazısı Nasıl Yazılır?
Arapça Muhammed (s.a.v) yazılışı

Direkt olarak klavyeden Arapça Muhammed yazısı yazmak için herhangi bir kısayol bulunmuyor. Arapça Muhammed yazılışı için karakter eşlem tablosu kullanılıyor. Aşağıda yer verdiğimiz adımları izleyerek kolayca peygamber efendimizin isminin Arapça yazılışını yapabilirsiniz.

Windows + R tuş kombinasyonu
Windows + R tuş kombinasyonu

1. Bilgisayarınızdan Windows ve R tuşlarına aynı anda basarak Çalıştır penceresini açın.

Karakter eşlem tablosu açma
Karakter eşlem tablosu açma

2. Ekranda gördüğünüz kutucuğa charmap yazın ve Tamam‘a tıklayın. Bu komut karakter eşlem tablosunu açacaktır.

Karakter eşlem tablosunda Muhammed yazısı nasıl yazılır?
Karakter eşlem tablosunda Muhammed yazısı nasıl yazılır?

3. Tabloda Arapça Muhammed yazısını bulmak için tablonun alt kısmındaki Unicode’a git alanını kullanacağız. Arapça Muhammed yazısının Unicode karşılığı FDF4‘tür. Unicode alanına bu kodu yazdığınızda Hz. Muhammed yazısı tablonun ilk sırasında görünecektir.

Klavyede Arapça Muhammed Yazısı Nasıl Yazılır?
Klavyede Arapça Muhammed Yazısı Nasıl Yazılır?

4. Sonraki aşamada karakter eşlem tablosunun altında bulunan Seç ve Kopyala butonlarına sırasıyla tıklayın. Arapça Muhammed yazısı kopyalama işlemi bu kadar. Kopyaladığınız yazıyı istediğiniz belge ve dosyalara yapıştırarak kullanabilirsiniz. Klavyede bulunmayan diğer yazı ve semboller için de karakter eşlem tablosunu kullanabilirsiniz.

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Ahmet Orhan

2009'dan bu güne yazılar yazan, teknoloji meraklısı, araştırmacı ve yeni bir şeyler keşfedici bir blog yazarı. Editörlüğünü yaptığım yazılar ile sizlere daha çok bilgi paylaşma derdinde olan bir adam. 2006 yılından bugüne bir çok kişi ve kuruma Wordpress projelerini yaptım. Kişi ve kurumlara Wordpress ve Marka Danışmanlığı hizmetini vermekteyim. Aynı zamanda bir Makine Müh. Bilgisayar Müh. öğrencisi, Eş ve Baba.

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