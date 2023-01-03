Klavyede Arapça Muhammed Yazısı Nasıl Yazılır? – [ ﷴ ]

Arapça Muhammed yazısı yazmak için bilgisayara Arapça dil paketi yüklemek ve bunu kullanabilmek için de Arapça bilmek gerekiyor. Klavyede Arapça Muhammed yazısı nasıl yazılır içeriğimizde daha kolay bir yöntemle karşınızdayız.

Klavyede Arapça Allah (c.c) yazımını öğrenmek için de Klavyede Arapça Allah Yazısı Nasıl Yazılır? – [ﷲ] Yazımı – Tüm Yöntemler başlıklı rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Klavyede Arapça Muhammed Yazısı Nasıl Yazılır?

Direkt olarak klavyeden Arapça Muhammed yazısı yazmak için herhangi bir kısayol bulunmuyor. Arapça Muhammed yazılışı için karakter eşlem tablosu kullanılıyor. Aşağıda yer verdiğimiz adımları izleyerek kolayca peygamber efendimizin isminin Arapça yazılışını yapabilirsiniz.

1. Bilgisayarınızdan Windows ve R tuşlarına aynı anda basarak Çalıştır penceresini açın.

2. Ekranda gördüğünüz kutucuğa charmap yazın ve Tamam‘a tıklayın. Bu komut karakter eşlem tablosunu açacaktır.

3. Tabloda Arapça Muhammed yazısını bulmak için tablonun alt kısmındaki Unicode’a git alanını kullanacağız. Arapça Muhammed yazısının Unicode karşılığı FDF4 ‘tür. Unicode alanına bu kodu yazdığınızda Hz. Muhammed yazısı tablonun ilk sırasında görünecektir.

4. Sonraki aşamada karakter eşlem tablosunun altında bulunan Seç ve Kopyala butonlarına sırasıyla tıklayın. Arapça Muhammed yazısı kopyalama işlemi bu kadar. Kopyaladığınız yazıyı istediğiniz belge ve dosyalara yapıştırarak kullanabilirsiniz. Klavyede bulunmayan diğer yazı ve semboller için de karakter eşlem tablosunu kullanabilirsiniz.