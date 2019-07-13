Yurt Dışından Alışverişte Son Durum

Yurt dışı alışveriş bir çok kişinin aradığı ürünü ucuza bulabildiği için oldukça popüler oldu ama son zamanlarda hükümet tarafından yapılan değişikliklerle yurt dışı alışverişi cazibesini kaybetti. Daha öncesinde daha yüksek olan vergilendirme sınırı bildiğiniz gibi 22€’ya düşürmülmüştü. Yani bunun üzerinde bir fiyata sahip ürün için ekstra vergi ödemeniz gerekiyordu. Daha sonra ki gelişmelere gelin hep beraber bakalım.

Vergiler değişti

Daha öncesinde 22€ olan vergilendirme sınırı geçtiğimiz sene tamamen düşürüldü. Ne alırsanız alın kesinlikle vergi ödüyorsunuz. Örneğin 1$ değerinde bir alışveriş için 5 TL’ye yakın vergi ödemeniz gerekiyor. Bu alışveriş alışkanlığımızı kökünden değiştirdi.

Satın alma sınırı getiriliyor

Bir hafta içinde çıkacağı düşünülen kanunla birlikte bundan sonra hem vergisini vereceğiz hem de 1 ay içerisinde yurt dışından sadece 5 ürün getirebileceğiz. Vergisini ödeyecek olsanız bile 5’in üzerinde müsaade edilemiyor. Bazı durumlarda ithalat yapan şirketlerde bu değişiklikten etkilenecek.

Bu değişiklikler yurt dışından alışveriş deneyimimizi olumsuz etkiliyor ama son gelecek yeniliği aşmak mümkün olabilir. Sık sık vergisini verip alışveriş yaparım diyenler aileden ve arkadaşlarından farklı isimleri kullanarak alışveriş yapabilirler.