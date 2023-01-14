Finans sektöründe mevcut olan farklı hesap türleri, ilgili işlevlerine göre ayırt edilebilir. Katılım bankacılığı, fonların kullanımı ile kâr sağlayan bir sistemdir. Bu sistem aynı zamanda faizsiz bankacılık olarak da bilinir. Kar veya zarara katılım esasına dayanır. Kâr payı, faizsiz bankacılık sektöründeki en önemli kavramlardan biridir.

Kâr Payı Nedir?

Temettü, ticaret ve sanayi sektörlerinde tasarruf etmek isteyen kişilerden toplanan fonların Faizsiz Bankacılık ilkelerine göre kullanılmasından kaynaklanan kâr veya zarar payıdır.

Temettü; Ticaret ve sanayide tasarruf edilen fonların kullanılmasından elde edilen kazancın, tasarruf etmek isteyenlere dağıtılmasıdır.

Kâr Payı Nedir? 1

Katılım bankacılığı faize değil kâra dayalı bir sistemdir. Bu sistem, bankaların ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yoluyla tasarruf sahiplerine kaynak sağlamasına olanak tanır. Tasarruf etmek isteyen herkes havuzun kullanımından kaynaklanan kar ve zararlara hak kazanır. Temettü ayrıca temettü olarak da bilinir ve şirketin yıllık faaliyet geliri üzerinden ödenir. Kârda tasarruf eden ortakların kazançları paylarına göre değişmektedir. Temettü oranları, tasarruf miktarına ve bireyin yaptığı yatırımlara bağlıdır. Borsa ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak için yeni başlayanlar için oluşturulmuş borsa rehberini inceleyebilirsiniz.

Faiz oranlarına duyarlı tasarruf sahipleri katılma hesabını iyi bir seçenek olarak göreceklerdir. Finansmana konu olan tüm işlemler temettü sisteminde faturalandırılır. Faturalı çalışma prensibi ile gayri resmi ticari işlerin önüne geçilmektedir.

Temettüler Nasıl Hesaplanır?

Katılım hesaplarında sabit gelir ve anapara bulunmaz. Kâr payı hesaplaması vade sonunda kesindir.

Katılma hesaplarına yatırılan fonlar, vade tarihine ve hesabın açıldığı para birimine göre farklı havuzlarda toplanacaktır. Katılım Bankalarının mali destek talepleri doğrultusunda ilgili havuzlar destek vermektedir. Katılma hesapları, ortaya çıkan kâr ve zararı, mutabık kalınan kâr paylaşım oranlarına göre alır.

Katılma hesaplarınız için kâr payınızı hesaplamak için aşağıdaki Temettü hesaplama yöntemini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz temettü oranı oranları, hesaplamalarınıza dayanmaktadır. Onlar sadece gösterge niteliğindedir. Bu geleceğe yönelik bir taahhüt değildir.

Temettüler Nasıl Hesaplanır?

Temettüler mevduat sistemlerinde kullanılan oranların aynısı kullanılarak hesaplanır ancak belirlenmiş bir oran yoktur. Katılım bankaları, mevduatın türünü ve vade tarihini de dikkate alarak para havuzu oluşturur. İlgili havuz aynı zamanda tasarruf sahiplerinin ihtiyaç duyduğu finansal desteği de sağlamaktadır. Temettü hesabı hesapları, fonların kazancını veya kaybını alır.

Temettüler, anapara ve sabit gelir kullanılarak hesaplanır. Önceden taahhüt edilemezler. Vade sonunda tasarruf sahibinin kazancı kesinleşir. Hesap sahibinin hala 5.000 TL’si varsa, 95.000 TL bankaya iade edilecektir. Katılım bankalarının çalışma prensibi faize izin vermemektedir. Tasarruf edenin hesabı sadece ticaret ve sanayide kullanılan paradan elde edilen karı yansıtır. Banka ve müşteri, işletme parasından kaynaklanan zararı paylaşır. Kayıp olması durumunda müşterinin katılma hesabındaki parası düşebilir.

Kâr Payı ve Faiz ile İlgili Fark Nedir?

Kâr payı veya faiz arasındaki fark aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Faiz, değiş tokuş edilen aynı tür ve miktardaki iki kalemin toplamıdır.

Anaparanın vade sonundaki karı faiz olarak alacaklandırılır. Ancak kâr payı, desteklenen projelerin verimliliğine bağlıdır. Projenin verimliliği zayıfsa kâr payı daha düşük olacaktır. Yüksek verimli projeler yüksek kar payları sağlayacaktır.

Temettü ve Faiz Arasındaki Fark Nedir?

Vade sonunda banka hesabına yatırılan anapara getirisine faiz denir. Vade ve kâr oranı, borç verenin faiz için belirlediği oranlardır. Borçlu oranları kabul eder. Kâr payının esasının faiz dışı kazanç olduğu ilkesinden hareketle, gelirin anaparadan vadeye kadar ilgili taraflarca belirlenen ve mutabık kalınan oranda dağıtılan kısmını temsil eder.

Faizin aksine temettü esasına göre çalışan bankalar, anaparanın vade sonunda ne kadar kâr edeceğini bilemezler. Krediler de kayıplara neden olabilir. Temettü ve faiz arasındaki fark, kazançların vadeye bağlı olmamasıdır. Paranın değerlendirildiği projenin verimliliği, kâr payında kazançların ne oranda kazanılacağını belirleyecektir. Yatırım projesinin kâr oranı düşükse tasarruf sahibinin kârı azalacaktır.

Katılımcı bankalar kâr payı sunmaktadır. Satışlardan kaynaklanan kayıp veya değer kaybı, hesap sahibinin tasarruf hesabına yansıtılır. Faiz yöntemi, tutarın belirlenen oranda yansıtılması ve hesap sahibinin herhangi bir değer kaybetmemesi şeklinde çalışır. Faiz sisteminde, sonunda anapara kazancı belirgindir.

En Basit Yöntemle Kâr Payı Nasıl Hesaplanır?

Kâr payı hesaplamanın en kolay yolu kâr payı hesaplayıcıdır. Aşağıdaki bilgileri girmeniz gerekecektir: para birimi, anapara, vade numarası, katılma hesabı ve diğer konular. Bu kriterleri doğru ve eksiksiz girerseniz kâr payı hesaplaması kolaydır. Bu durum bankadan bankaya değişebilmekle birlikte vadeye bağlı olarak büyük bir fark yaratabilir.