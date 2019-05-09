e-Devlet Sabit Hat Sorgulama

e-Devlet üzerinden yeni bir hizmet eklenecek. Bu hizmetle çoğu kişinin yaşadığı maduriyetler gidecek. Hatta bu yeni özellik kendileri gibi yenilerinin eklenmesine de ön ayak olacağı için tüketici bu yeni özellik sayesinde çok daha korunaklı olacak.

e-Devletin yeni özelliği

Bu özellik sayesinde artık e-Devlet üzerinden adınıza açılmış bir sabit hat var mı görebileceksiniz. Bu yeni özellik sayesinde sizden habersiz adınıza açılmış bir sabit hat var mı görebileceksiniz. Bu yeni özellik çok yakında e-Devlet üzerinden kullanılabilir olacak.

Sabit hat sorgulama özelliğinin diğer hat ve abonelik sorgulama hizmetlerine ön ayak olması bekleniyor. Bu sayede günümüzde yaşanan habersiz üyeliklerin hepsi tarih olabilir. Bu sayede adınıza habersiz abonelik açılsa bile bunu görüp erkenden önlem almanız mümkün.

Şimdilik yakın zaman içinde sabit hat sorgulama hizmeti devreye girecek. Bu hizmetle birlikte adınıza açılmış sabit hatların hepsini sorgulayabileceksiniz. İster sizin tarafınızdan olsun isterseniz sizden habersiz olsun. TC kimlik numaranıza kayıtlı bütün hatları listelemek mümkün olacak.