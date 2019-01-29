Google Haritalar Hala Bildirimi Özelliği

Yandex Haritalar’da uzun zamandır kullanılan bir özellik sonunda Google Haritalara da geliyor. Yolda ilerlerken yol hakkında görüşlerinizi belirtmenize olanak tanıyan yeni özellik o yoldan geçecek diğer sürücülere bilgi verme amacını taşıyor.

Reddit sosyal medya sitesinde ortaya çıkan bir görsel kullanıcıları sevindirdi. Yol hakkında bilgi yoktur n çok bilgiyi almayı hepimiz istiyoruz. Elbette daha güvenli Bunun yanında hızlı yol almak için bu bilgilere ihtiyacımız var. Bunun için Google Hangiritalara kaza ya da yol çalışması bildirimi geliyor.

Daha önce Google Hangiritalara yoldaki radarı gösterecek denemelerine başlamıştı. Şimdi hız tuzağı denilen polislerin kurduğu hız ölçümlerini bildirime imkanı bulunuyor. Sizden önce geçen bir kişi o yolda polis radarı olduğunu belirtebiliyor. Bu sayede arkadan gelenler daha temkinli oluyor.

Bu deneme ne zaman tam sürüne geçecek ve bizlere sunulacak şu an belli değil.