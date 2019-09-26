Sahte Facebook Sayfasını Ayırt Etmenin Yolları

Bir çok marka ve şirket ya da sevdiğiniz insanların çoğu, ünlüler Facebook hesabına sahip. Bunun elbette kötü yanları da var. Örneğin taklit edilebiliyorlar. Ünlü bir marka herhangi biri tarafından taklit edilip sahte sayfası açılabiliyor. Birazda takipçi sayısı artınca gerçek sanılabiliyor. Bu gibi durumlarda sizlere sahte yani taklit Facebook sayfalarını nasıl ayırt edebileceğinize değineceğiz.

Doğrulanmış sayfalar

Ünlü ve büyük markalar ya da ünlü kişiler Facebook tarafından doğrulanıyor. Bazıları doğrulama için kendisi bile başvuru yapabiliyor. Doğrulanmış hesapların yanında bir simge beliriyor. Bu hesaplar gerçektir ve Facebook tarafından doğrulanmıştır.

Sayfa bilgileri

Sayfa bilgilerine bakın, sahte ve taklit sayfalar sizlerle bir şirketin telefon numarasını ya da daha özel bir bilgisini paylaşamaz. Bu nedenle sahte olduğu derhal ortaya çıkar. Ayrıca kategori de bu açıdan önemlidir. Bazı kategoriler telefon numarasını gerekli kılar. Bu nedenle taklit hesap gerçek hesapla aynı kategoride sayfa olamaz.

Sayfa ismi düzgün mü?

Normalde Facebook sayfa uzantıları şu şekilde olmalı, yani gerçek sayfanın uzantısı şöyledir. Facebook.com/sirketismi şeklinde. Taklit hesap böyle bir isim alınmış olduğundan bu ismi alamayacak ve şöyle bir isim deneyecektir. Facebook.com/sriketismi bu değişikliklere dikkat edin.

Sayfanın paylaşımları

Son olarak sayfanın paylaşımlarına bakarsanız muhtemelen sayfanın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlayabilirsiniz.