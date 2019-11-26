Half Life Alyx’in Sistem Gereksinimleri Nedir?

Half Life’ın son oyunu bir çok oyuncu tarafından Half Life 3 olarak kabul edilmese de herkesin oynamak isteyebileceği bir VR oyunu. VR oyunu olunca sisteminizin haliyle normalin üstünde olması gerekiyor. Ama Valve, minimum sistem gereksinimlerini de gerekenin üstünde tutmuş. Bakın Half Life Alyx’in minimum sistem gereksinimleri ne?

Half Life Alyx Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-7500 veya Ryzen 5 1600

Intel Core i5-7500 veya Ryzen 5 1600 RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 580 İşletim Sistemi: Windows 10

Listeye baktığımız zaman Windows 10 olmadan artık olmadığı aşikar. Windows 7 kullanan varsa veya ucube Windows 8 ve üzerindeyseniz derhal Windows 10’a geçmenizi öneririz.

12 Gb ram yaygın bir kombinasyon parçası değil. Ya 4+4 yapılıyor ya da 8+8. Sizinkisi muhtemelen 8+8 olacaktır yine de sizde 8+4 varsa ram yeterli olacaktır. Daha iyi performans için yükseltin.

Ekran kartı kısmı ise ortalamın üstünü işaret ediyor. Hem de minimum sistem gereksinimi için GTX 1060 minimum gereksinimse bir çok kişinin bu oyunu oynayamayacağı kesin.