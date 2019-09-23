Samsung’un Android 10 Listesi Ortaya Çıktı

Samsung cihazlardan hangileri Android 10 güncellemesini alacak. Bunu merak ediyorsanız yazımızda durumu açıklıyoruz. Ortaya çıkan bir sızıntı üzerinden yorumlarla muhtemelen hangi Samsung marka telefonların Android 10 yani Android Q sürümüne güncelleneceğini veriyor. Görsel sızıntıdır ve ya değişiklik gösterebilir.

Samsung Android 10 güncellemesi

Kullanıcıların telefon alırken dikkat ettikleri önemli bir husus olan güncelleme durumu şirketlerin de dikkat ettikleri bir husus. Samsung’un Android 10 güncellemesini alacak cihazların aşağıdaki görselde gördüğünüz cihazlar olabileceği söyleniyor.

Listeye baktığımızda orta seviye cihazları da görmekteyiz. J serisinden ve M serisinden bir çok kişiye göre fazla tutulmayan ama yine de satan cihazların da Android 10 güncellemesini alması söz konusu. Listenin sonunda tablet kullanıcıları için hangi Samsung tabletlerin Android 10 güncellemesini alacağıyla ilgili bilgi de verilmiş.

Yeni bir Samsung telefon alacaklar ya da tablet düşünenler listeye göz atabilir ve modele göre özel bir güncelleme araştırması yapabilir. Satın alma fikrinizi değiştirebilecek bir liste olduğu kesin.