Akıllı Telefon Pazarındaki Kar Oranları

Hangi şirket hangi telefondan yüzde kaç kar etti? Bu yazımızda açıklıyoruz. Çalışmayı yapan Counterpoint verileri açıkladı. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde hangi telefon modeli üreticisinin yüzünü güldürdü?

Yapılan araştırmaya göre 2017’nin son çeyreğinde telefon modellerinin satışları ve getirdiği kar açıklandı. Modeller arasında yapılan kıyaslama sonucu iPhone X en çok kar getiren, akıllı telefon piyasasındaki karın çoğunu alan model olarak dikkat çekti.

Hemen alt kısımda vereceğimiz grafiğe bakacak olursak listedeki telefonların çoğunun Apple cihazı olması da dikkat çekici!? Grafiği incelemeden önce şuna dikkat edin. Piyasadaki kar oranı. Şimdi bir model için üretim maliyeti bellidir. Sonra satış fiyatını belirlersiniz. Maliyeti çıkartıp karınızı görürsünüz. Bütün maliyetler dahildir. Zira sevk maliyetleri bile dahildir. Listede Apple cihazlarının çok olması çok fazla satılmalarının yanında elbette düşük maliyete göre yüksek fiyata satılması da oldukça etkili.

Grafiğe göre iPhone X piyasa karının %35’ini toplamış görünüyor. Hatırlatalım. Bu veriler sadece 2017 son çeyrek verileri.