Twitter canlı yayına katılma özelliği

Twitter’a daha önce diğer canlı yayın hizmetlerinde var olan bir özellik sonunda eklendi. Canlı yayın esnasında başka birisi eğer yayıncı kabul ederse canlı yayına kendi telefonundan dahil olabiliyor. Özellik şuan test ediliyor. Bazı hesaplarda kullanılabiliyor. Dünya çapında yakın zaman içinde yayılması bekleniyor. Peki nedir bu özellik ne işe yarar?

Özellikle birlikte canlı yayın gerçekleştirmek isteyen insanlar için oldukça ideal bir özelliktir. Biri yayını açar, bu yayına 3 kişi daha katılabilir. BU sayede Twitter etkileşimi arttırmayı amaçlıyor. Bu sadece sohbet amaçlı değil, habercilik ve belki etkinlik anlamında da insanların işini görecek bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Go live with guests! It’s more fun than talking to yourself. We promise. pic.twitter.com/CB5qSLebwq

— Twitter (@Twitter) May 29, 2019