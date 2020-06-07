Microsoft’un çıkardığı işletim sistemleri çok fazla işletim sistemi bulunuyor. Yeni bir ara yüz yeni özellikler derken sürekli olarak yeni çıkardığı işletim sistemlerinin ardından Microsoft radikal bir karar alarak sadece Windows 10 üzerinden ilerleyecek ve artık yeni bir işletim sistemi planlarının olmadığını belirtmişti. Tabii ki durum böyle olunca karşılaşılabilen bir sürü hata meydana geliyor ve bu hatalar kısa sürede çözüme ulaşsa da can sıkıcı olabiliyor. Windows 10 kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı disk kullanımı %100 hatası nasıl çözülür? Sorusunun cevabını anlatacağım. Bu hatayı alan kullanıcıların uygulayabileceği birden fazla çözüm yolu bulunmaktadır. Bu yöntemlere bakarsak;

Disk Kullanımı %100 Hatasının Çözüm Yöntemleri

Bilgisayar çalışma mantığı olarak işlem yaparak depolama alanını ve RAM işlemcisini kullanır. Depolama alanında yer olmaması bilgisayarınızın ağır çalışmasına, donmasına veya işlem yapılmamasına neden olur. Sizde disk kullanımı %100 hatası alıyorsanız çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemler; sistemi yeniden başlatmak, gereksiz dosyaları silmek, kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak, işletim sistemini güncellemek, antivirüs ve zararlı yazılım tarayıcı araçlarla bilgisayarınızı taramak, disk denetleme aracını kullanmak gibi bir sürü yöntem bulunmaktadır.

İlk Adım: Windows Sisteminizi Güncel Tutun

Genellikle güncelleme yapmayan bilgisayarlarda karşılaşılan disk kullanımı %100 hatası işletim sisteminin güncellenmesi ile çözülebilir durumdadır. Bilgisayarınızı güncellemek için

Başlat menüsüne tıklayın.

Ayarlar yazarak işletim sistemi ayarlarınızın bulunduğu pencereyi açın.

Gelen pencerede Güvenlik ve Güncelleştirme seçeneğine tıklayarak denetlemeleri yapın.

Eğer yüklenmesi gereken bir güncelleme varsa geç kalmadan yükleyin.

Bu yöntemle çözülmezse eğer bilgisayarınızı üçüncü parti yazılımlarla tarayarak zararlı yazılım olup olmadığını kontrol edin.

Zararı Yazılım Olup Olmadığını Kontrol Edin

Bilgisayar ve internet dünyasında çeşitli amaçlara hizmet eden çok sayıda virüs, malware, zararlı yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlar gereksiz sayılabilecek derecede işlem yaparak sistemin kitlenmesine ve hafızanın dolmasına yol açabilmektedir. Bu tür mantıkta çalışan bir yazılım sonucunda disk kullanımı %100 hatası alabilirsiniz. Bunun için anti virüs yazılımları ile bilgisayarınızı komple tarayarak temizlemeniz problemi çözmenize yardımcı olabilir. Bunun dışında sorununuz çözülmüyorsa bilgisayarınızı temiz format ile sıfırlayabilirsiniz. Tabii ki anti virüs yazılımları da bu probleme neden olabilir. Format atma fikrinden önce anti virüs yazılımını komple kapatarak sistemi yeniden başlatın. Sorun devam ediyorsa diğer yöntemleri uygulayabilirsiniz.