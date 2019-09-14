Vivo Nex 3 Sadece Ekran

Vivo, son zamanlarda oldukça kaliteli özelliklere sahip telefonları piyasaya sürmeye devam ediyor. Bunlardan sonunucusu Nex 3 özellikle ekran kasa oranı ile dikkat çekiyor. Vivo Nex 3’ün diğer özelliklerini de yazımızın devamında bulabileceksiniz.

Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 son model telefonlardan birisi ama bir özelliği onu ilginç kılıyor. Vivo Nex 3’ün ekran kasa oranı %99,6 olarak tasarlanmış. Bu inanılmaz bir rakam. %100 sadece ekran camı anlamına geldiğini düşünürseniz %99,6 oldukça iyi bir oran diyebiliriz. Neredeyse hiç kasanın olmadığı telefonda ekranı tutmak için biraz yukarıda biraz alt kısımda kasaya yer verilmiş.

Bununla birlikte kamera ön kısımda içerden dışarı çıkar şekilde tasarlanmış. Şimdi diğer özelliklere bir bakalım.

Vivo Nex 3 özellikler

6,89 inç ekran, ekran altı parmak izi okuyucu, AMOLED

Snapdragon 855 işlemci

12 Gb ram

512Gb depolama alanı

4500mAh batarya, 44w hızlı şarj desteği

Ön kamera 16MP açılabilir

Arka kamera 64/13/13 şeklinde 3 adet kamera

İşletim sistemi Android 9

Telefon özellikleri onun ileri düzey bir cihaz olduğunu gösteriyor. Bakalım ülkemize ne zaman gelecek ya da gelecek mi? Fiyatı ne kadar olacak?