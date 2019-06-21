SEO: İçeriği Optimize Etmek

İçerik nasıl optimize etmek nedir? Bunun en basit manası içeriği yararlı hale getirmenin yanında bütün kullanıcılar için faydalanılabilir yapmaktır. Hem konuyla ilgili bilgisi olan hem de hiç alakası olmayan insanların içeriği bulmasını sağlamak anlamına gelir. Bu webmasterlar arasında yazı içi seo diye de adlandırılır.

Yazı içi seo nasıl yapılır?

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H tagler

Bağlantılar

Görseller

Alt etiketler

Bunun gibi liste uzar, gider. Bunlara dikkat etmek lazım ama neden? İlk önce nedenini bilelim sonra nasıl yapılacağı kendinden çözülür.

Google’ın bir siteyle ilgili önemsediği tek şey diğer insanlara faydalı olmasıdır. Bunun için insanların davranışlarına bakar. Eğer bir insan bir siteden gerçekten faydalanıyorsa;

sık sık o siteyi ziyaret eder

sitede uzun süre kalır

siteyi başkalarına önerir

başkaları aynı aksiyonu gösterir

Google yukarıdaki listenin gerçekleştiğini farkettiği an sitenin aramalarda ilk sayfalara doğru yükselmeye başlar. Peki bunu nasıl başaracaksınız?

Daha fazla insanın ilgisini çekmek

Google’ın örneklerinden ilerleyim. Konuyla ilgili bir arama motorunda doğrudan fifa yazabilir. Ama konuyla alakasız biri fifa’nın ya da Fédération Internationale de Football Association açılımının ne olduğunu bilmeyebilir. Bu durumda bu kelimeleri aramasının imkanı yoktur. Bu durumda futbol playofları şeklinde bir arama yapabilir. Bu nedenle içeriğinizi iki kullanıcı tipini de bilerek oluşturmanız lazım. Bu şekilde içeriği optimize edebilirsiniz.

Yapılmaması gerekenler

Dikkat edin;

Dil bilgisi ve yazım hatası yapılmış siteler sevilmiyor.

Bir birinden kopuk cümleler sevilmiyor.

Başlık, alt başlık, paragraf ile yazıyı ayırın. Konuyu ona göre düzenleyin.

Kendi içeriğinizi kopyalamayın. Tekrar baştan farklıymış gibi yazmayın.

Konuyla alakalı olan anahtar kelimeler eklemeyin.

Liste sonsuza kadar uzayabilir çünkü söz konusu ziyaretçi memnuniyeti. Yukarıda ziyaretçi memnuniyetini olumsuz etkileyecek içerik şablonundan bir kaç madde listeledik. Yapılması gerekenlere ve yapılmaması gerekenlere baktığınız zaman optimize edilen bir içeriği kolayca öne çıkarabilirsiniz.