Apple Kimliği Devre Dışı Bırakıldı Sorunu Nasıl Çözülür?

Apple kimliğiniz yani Apple ID iTunes AppStore ve benzeri hizmetlere giriş yapmak için kullandığınız kimliğinizi. Tamamen size özeldir. Örneğin bir iPhone aldığınız zaman ilk kurulumda sizden Apple ID oluşturmanız istenir. Bazen telefonunuzda Apple Kimliği Devre Dışı Bırakıldı gibi bir uyarı alabilirsiniz. Bunun sebeplerini sıralyalım.

Apple id ya da şifrenizi birden fazla yanlış girdiniz. İstenilen güvenlik sorularını yanlış girdiniz. Birisi sizden habersiz hesabınıza erimeye çalışıyor.

Aslında sizin yanlış girdikleriniz de Apple tarafından süpheyle karşılanır ve sanki biri hesabınıza girmeye çalışıyormuş gibi görünür. Bu durumda Apple hesabınızı güvene almak için engeller. Yani sorun budur. Hesabınızın Apple tarafından engellenmesi. Çözüm de oldukça basittir.

Apple hesabını aktif etme

https://iforgot.apple.com/password/verify/Apple id sitesine gidin ve hesabınızın bilgilerini yazıp devam butonuna tıklayın. Site sizden hesapla ilgili bir kaç bilgi isteyecek. Hepsini doğru yazdığınızdan emin olun yoksa hesabınız açılmayacaktır. Hatta Apple yanlış yazdığınız her bilgi için hesabın açılması gereken normal sürenin üzerine daha da ekler.

Son olarak şifrenizi yazın ve hesabı aktifleştirin. Bu işlemden sonra tekrar hesabını, aktif olacaktır. Eğer hesabınız aktif olmuyorsa bilgilerinizi bir kez daha kontrol etmenizi öneririz.